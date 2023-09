Den här gången väcktes frågan till liv av Roony Bardghjis agent Ahmed El Ali. Den 25 augusti publicerade FotbollDirekt en intervju där El Ali slog fast att 17-årige Bardghji kan komma att välja bort det svenska landslaget – för det danska.

– Vi vet att det är en möjlighet och kan bli det om den svenska landslagsledningen inte visar intresse, sa El Ali.

Senare fortsatte det med Filip Jörgensen, en 21-årig målvakt som har gjort precis det som Ahmed El Ali ”hotar” med att Roony Bardghji kan komma att göra – bytt Sverige mot Danmark.

När förbundskapten Janne Andersson fick frågor om Jörgensen, som har en dansk pappa, men som är född utanför Malmö, under måndagens presskonferens konstaterade Andersson bland annat att han ”hörde talas om honom konkret för någon vecka sedan”.

Uttalandet väckte en del kritik. ”Upprörande okunskap, detta kan inte stämma”, skrev till exempel den tidigare målvakten John Alvbåge på X, tidigare Twitter. ”Filip Jørgensen har tillhört det svenska u19 landslaget, men INGEN på förbundet verkar ha koll”.

Filip Jörgensen har gjort ungdomslandskamper för Sverige, men nu valt att representera Danmark. Foto: PÄR OLERT / BILDBYRÅN

– Det är klart att vi har koll.

Landslagschefen Stefan Pettersson suckar där han sitter i ett av konferensrummen på Svenska fotbollförbundets kontor i Solna.

Det är klart att de har koll på Filip Jörgensen och på alla andra som kan spela för ett annat landslag än det svenska.

– Vi får kritik: ”Nu tappar vi den, nu tappar vi den”. Det blir ungefär: ”Varför gör ni ingenting?”, fortsätter Stefan Pettersson som tycker att man ska skapa sig en bredare bild av frågan innan man uttalar sig för mycket.

– Men man vet nog inte hur vi jobbar eller hanterar frågan.

Stefan Pettersson ska få berätta det. Först ska dock frågan sättas i perspektiv.

Enligt Svenska fotbollförbundet självt har fler än hälften av spelarna i dagens blågula ungdomslandslag en teoretisk möjlighet att spela för ett annat land.

Samtidigt poängterar Stefan Pettersson att det finns ett Fifa-regelverk som styr – vilket kan betyda att även om en spelare har dubbelt medborgarskap kanske han eller hon inte kan byta landslag.

Oavsett: Andelen är hög och går så klart att koppla till att antalet utrikes födda ökar i Sverige. År 2000 låg siffran på strax över en miljon människor. År 2022 på 2,2 miljoner, vilket var 20 procent av befolkningen. Få länder i Europa har en högre procentsats.

FAKTA: SPELARNA SOM HAR VALT BORT BLÅGULT (URVAL) Benjamin Tahirović – Bosnien-Hercegovina Ibrahim Drešević – Kosovo Saman Ghoddos – Iran Sead Hakšabanović – Montenegro Arbër Zeneli – Kosovo Dennis Hadžikadunić – Bosnien-Hercegovina Henok Goitom – Eritrea Modou Barrow – Gambia Anel Ahmedhodžić – Bosnien-Hercegovina Visa mer

– Vi har ett arbetssätt internt där vi hela tiden håller koll på spelare som kommer in i ungdomslandslagen och vilka som har dubbla medborgarskap, dubbla pass, förklarar Stefan Pettersson.

Det görs genom att prata med spelarna redan från de första landslagen, men också genom att följa upp tips som kommer in och saker som skrivs i media.

Vad gäller arbetsfördelningen så är den stegvis. Claes Eriksson, chef för ungdomslandslagen, ansvarar för frågan i ungdomslandslagen. Stefan Pettersson, tillsammans med Janne Andersson och övriga i A-landslagets ledning, blir inkopplad när spelarna når U21-landslaget – eller om någon ännu tidigare bedöms vara nära att komma med i A-landslaget.

Det har aldrig Filip Jörgensen varit, till exempel. Därför är det inte konstigt att Janne Andersson hörde talas om honom först för någon vecka sedan, menar Stefan Pettersson.

– När det gäller Filip Jörgensen så har och hade målvaktstränarna och ungdomslandslagen järnkoll på honom, men han kom aldrig upp så att han var nära att diskuteras in i A-landslaget innan han själv valde Danmark.

Bardghji är uttagen i U21-landslaget

Roony Bardghji då? Det är en spelare som har representerat Sverige på U21-nivå, men ännu inte valt A-landslag. Även om han själv, efter agentutspelet, gick ut i flera intervjuer och berättade att hans dröm är att spela för Sverige.

– Vår ungdomssektion har järnkoll på Roony. Janne och Peter också, säger Stefan Pettersson.

Alltså är 17-åringen en spelare som bedöms vara nära att komma med i A-landslaget.

För att säkra upp Bardghji hade det svenska A-landslaget, i teorin, kunnat ta ut honom till den pågående landslagsamlingen, gett honom ett inhopp i EM-kvalmötet med Estland under lördagen och därmed ”låst” honom till Blågult framöver. Det är dock inte så SvFF jobbar.

– Han är uttagen i U21 nu, i ett viktigt EM-kval, vilket betyder att vi tror på honom. Vi kan inte inte ta ut honom i ett A-landslag som 17-åring bara för att en agent säger det, konstaterar Stefan Pettersson och berättar att deras arbetssätt mer handlar om att övertyga spelaren att välja Sverige genom att ge dem en bra utbildning, från P15-landslaget och uppåt.

– Det ska göra att de verkligen känner att de vill spela för Sverige när de kommer upp på den nivån. Vi tar ut spelare till ett svenskt landslag just för att vi tror på dem.

Roony Bardghji gör succé i danska FC Köpenhamn. Snart också i det svenska A-landslaget? Foto: STELLA PICTURES/GONZALES PHOTO

Stefan Pettersson tycker att de har lyckats ganska bra med den strategin under de senaste åren. ”Om man nu bemödar sig med att se hur många som har haft möjlighet att välja något annat och hur många som verkligen har valt något annat”, som han uttrycker det.

I den nuvarande landslagstruppen hade nio av 24 spelare kunnat välja att spela för ett annat landslag, enligt Stefan Pettersson. Dejan Kulusevski (Nordmakedonien), Isak Hien (Ghana och Burkina Faso) och Anthony Elanga (Kamerun och England) är några av dem.

– Av de som är med nu är det väl ingen som har tvekat överhuvudtaget. Och den bäste av dem alla tror jag aldrig ens funderade.

Zlatan Ibrahimović.

– Han kunde säkert ha spelat för en annan nation. Kanske Ola Toivonen också, Henrik Larsson … De finns en del som har valt oss. Det tror jag har att göra med hela utbildningen, uppväxten och våra landslag. Jag tror att Zlatan har sagt det någon gång: ”Det var ingen tvekan”. Men för andra är det det.

Och kring några dem har det funnits en del kritik mot Svenska fotbollförbundets val av arbetssätt.

FAKTA: SPELARNA SOM KUNDE HA VALT BORT BLÅGULT (URVAL) Dejan Kulusevski – Nordmakedonien Isak Hien – Ghana och Burkina Faso Anthony Elanga – Kamerun och England Edvin Kurtulus – Kosovo Jens Cajuste – USA Robin Olsen – Danmark Viktor Gyökeres – Ungern Robin Quaison – Ghana Isaac Kiese Thelin – Demokratiska republiken Kongo Visa mer

Om vi backar bandet förbi Roony Bardghji och Filip Jörgensen så fick Benjamin Tahirović beslut att spela för Bosnien-Hercegovina stor uppmärksamhet i början av 2023.

20-årige Tahirović lämnade Sverige och Vasalunds IF under 2021 för att sedermera storma fram i italienska AS Roma och säljas till nederländska AFC Ajax. Han är en supertalang som blågult har gått miste om.

– Hjärtat valde Bosnien och Hercegovina, förklarade Tahirović i en intervju med Bosnische Nationalmannschaft.

Enligt Nermin Kustura, journalisten som avslöjade nyheten om Tahirovićs landslagsval, spelade även alertheten hos Bosnien-Hercegovina roll. De hade samtal med Tahirovićs familj samt tog hjälp av storstjärnan Edin Džeko.

Sverige, de var passiva menar Nermin Kustura. Något svenska fotbollförbundet har kritiserats för att vara fler gånger tidigare.

Saman Ghoddos berättade till exempel att det svenska landslaget gjorde en framstöt först efter att han hade valt Iran 2017, men stoppats från att debutera på grund av pappersexercis. Innan dess hade det varit tyst från Blågult.

Just tystnaden har Ghoddos, i Olof Lundhs bok ”Landslaget enligt Lundh”, pekat ut som en orsak till att en del spelare väljer andra landslag.

Stefan Pettersson:

– Saman blev kallad till januariturnén i början av december 2016 och spelade i båda matcherna i januari 2017. Då borde han förstått att han var nära A-landslaget. I mars hade Sverige två VM-kval matcher och där blev han inte uttagen. I april kom frågan om att byta. Kanske för att han ville ta chansen att komma till VM – vilket han också gjorde med Iran.

Saman Ghoddos valde Iran. Foto: NEIL HALL / EPA / TT / Anel Ahmedhodžić Bosnien-Hercegovina. Foto: ASH ALLEN / EPA / TT / Och Sead Haksabanovic Montenegro. Foto: STEVE WELSH / STELLA PICTURES

Även kring fallet med Anel Ahmedhodžić, som likt Benjamin Tahirović valde Bosnien-Hercegovina, förekom det kritik mot SvFF:s arbetssätt. I en intervju med Fotbollskanalen 2021 sa Ahmedhodžićs agent Markus Rosenberg att det var ett ”helt annat säljsnack från Bosnien” samt att ”i Sverige tar det ganska lång tid och man kan inte lova någonting”.

– Jag kan ju tycka att så många spelare som ser ut och har börjat välja andra länder, som ändå är fostrade i Sverige. Så antingen så ska det ju till några regler om man ska fortsätta på det sättet eller så måste man kanske förändra sig, att vara lite snabbare på pucken, fortsatte Rosenberg.

Stefan Pettersson om fallet med Benjamin Tahirović till att börja med:

– Ungdomssidan hade kontakt med honom, så han visste att han var under vår koll. Janne skulle träffa honom.

Men innan förbundskapten hann ner till Rom hade Tahirović gjort sitt val.

Ni kanske var för sent ute?

– Det vet jag inte. Återigen: De vet att vi har koll. Och vi förmedlar hela tiden att om det är någon som vill veta var de står i A-landslagets ögon är det bara ringa oss. Det förmedlar vi till klubbar, agenter och spelare.

Men ni kanske borde jobba ännu hårdare med att övertyga spelare om att Sverige är det rätta?

– Vi gör det på det sättet i verksamheten när de är i landslagen. Visar och ger dem en bra utbildning. Är det så att någon börjar närma sig A-landslaget … Om jag slår en signal och kollar eller om Janne gör det. Det händer också. Men vi kan inte ringa runt till alla som har dubbla pass.

FAKTA: SPELARNA SOM KAN VÄLJA BORT BLÅGULT (URVAL) Yasin Ayari – Tunisien Armin Gigovic – Bosnien-Hercegovina Sebastian Nanasi – Ungern Josafat Mendes – Demokratiska republiken Kongo Jusef Erbai – Afghanistan Aimar Sher – Irak Amar Abdirahman Ahmed Fatah – Somalia Alexander Fesshaie – Eritrea Roony Bardghji – Kuwait och Syrien Visa mer

– Vad gäller Anel så pratade vi med honom. Han visste mycket väl att vi var intresserade, men det finns massor av saker som påverkar. Det finns många, många aspekter i valet av landslag. Och det är så oerhört individuellt vad spelare till slut väljer.

Pettersson är förvånad över att Markus Rosenberg uttryckte sig som han gjorde i intervjun med Fotbollskanalen då de ska ha haft kontakt med honom flertalet gånger och inte fått signalen att Anel ville välja Bosnien-Hercegovina.

På frågan om Stefan Pettersson ändå känner att SvFF hade kunnat göra något annorlunda i något fall där en spelare har valt bort Sverige blir svaret:

– Inget så där stort på rak arm, men en diskussion skulle kanske kunna vara att använda gamla spelare och se om vi kan få hjälp av dem.

Gamla spelare, som Zlatan Ibrahimović. Varför skickade inte Sverige fram honom likt Bosnien-Hercegovina gjorde med Edin Džeko när Benjamin Tahirović var mitt i sitt landslagsval? Och varför har de inte använt sig av gamla spelare tidigare – rent generellt?

– Vi har hittills inte riktigt gjort så. Vi har lite bredare tankar. Jag vet inte om det skulle hjälpa ändå. Jag tror ändå att det här med familj och släkt och vänner betyder en hel del. Kanske allra mest, säger Stefan Pettersson.

Har ni övervägt att använda honom mer, Zlatan Ibrahimović alltså?

– En kille med hans erfarenhet och allt han har varit med om inom fotbollen och Sverige borde man se över om det finns någon möjlighet till någonting. Han har nyss avlutat karriären och kanske själv söker vad han vill hålla på med. Vi får se i framtiden.

Men det här kanske skulle kunna vara en bra idé? Någon form av ambassadörsroll?

– Kanske. Om han skulle vilja det själv.

Stefan Pettersson tillägger:

– Kan vi hitta andra sätt som kanske ger oss större chans att spelare väljer Sverige så är vi öppna för det om det känns rätt.

Pettersson: ”Känner inte att vi har missat någon”

Om det landar i en Zlatan Ibrahimović-lösning återstår att se. Så också om det blir en blågul talangflykt.

Vad som är klart här och nu är att Svenska fotbollförbundet inte kommer rucka på grunderna i sitt arbetssätt.

– Jag tror att Janne har debuterat 35 spelare. Ett fåtal av dem har bytt nation efter det, säger Stefan Pettersson och konstaterar att ”de inte känner att de har missat en massa spelare”.

Känner du att ni har missat någon överhuvudtaget?

– Nej, det känner jag inte. Anel (Ahmedhodžić) hade säkert varit med i en stortrupp som Janne och de hanterar. Han var uttagen i massa av våra ungdomslandslag och visste att vi var intresserade, men valde ändå något annat. Det är så det är.

– Man vill att en spelare ska välja att spela för Sverige för att han vill göra det, inte för att någon härinne försöker övertala honom.