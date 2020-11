Forsbergs kritik: ”Är inte tillräckligt bra”

Sverige tog en nödvändig seger senast mot Kroatien med 2-1 på Friends arena efter mål av Dejan Kulusevski och Marcus Danielson.

Därför handlade tisdagens ödesmatch om en plats i A- divisionen mellan Blågult och Kroatien. För att undvika nedflyttning gällde det att ta mer poäng än kroaterna. Alternativ nummer två är om båda vinner eller förlorar så måste Blågult vinna med större marginal eller förlora med mindre marginal än Kroatien.

Pavard med volley-mål

Sverige rivstartade ödesmatchen direkt och fick utdelning.

Viktor Claesson, som drog korsbandet i juni 2019 och kämpat sig tillbaka, gav Blågult ledningen redan efter fyra minuter. Krasnodar-stjärnan fick bollen i strax utanför straffområdet och drog i väg ett löst skott som styrdes in via mittbacken Raphaël Varane och in i mål.

– Ett avslut som inte känns mycket i världen. En tåpaj, men det funkar också, säger experten Hanna Marklund.

Frankrike tog efter målet kommandot och det skulle inte dröja länge innan kvitteringsmålet skulle komma.

Chelsea-anfallaren Olivier Giroud fick bollen i straffområdet och drog sedan i väg ett skott – 1-1.

Ett par minuter senare var det dags igen.

Marcus Thuram dribblade i straffområdet och passade vidare till en stormande högerback i form av Benjamin Pavard som via en volley gav hemmalaget ledningen.

Giroud tvåmålsskytt

Sverige, som saknade förbundskapten Janne Andersson på grund av covid-19, försökte etablera ett spel i Frankrikes planhalva, men kom aldrig till några chanser och första halvleken slutade 2-1.

I den andra halvleken fortsatte Frankrike dominera. Giroud var ytterst nära 3-1 men nicken gick tätt utanför.

Men ack den som ger sig.

34-årige Oliver Giroud blev tvåmålsskytt när han från nära håll nickade in 3-1. Samtidigt fick Sverige hjälp av Portugal som besegrade Kroatien med 3-2 i matchen som gick parallellt.

Resultatet från den andra matchen nådde Sverige som fick till en slutforcering. Inbytte Robin Quaison reducerade till 3-2 och slutminuterna utvecklade sig till jättedrama.

Forsberg: ”En tråkig känsla”

Sverige skickade upp hela laget – även Robin Olsen – på den allra sista frisparken i jakten på ett kvitteringsmål. Men Dejan Kulusevskis frispark rensades av försvaret och Frankrike kontrade och satte 4-2 när Kingsley Coman rullade bollen i öppet mål.

– Det är en tråkig känsla. Vi gav det en chans och började bra men sedan blev vi passiva. I slutändan tycker jag inte att det är tillräckligt bra, det måste man ändå säga. Vi möter ett fantastiskt bra lag, säger Emil Forsberg.

– Vi gör en okej match, utan att vara på absolut toppen. Jag tycker att vi inleder matchen bra men sen tappar i onödiga lägen och de gör mål. Vi visste att Portugal ledde sin match och gick för en slutforcering, men den här gången hade vi inte marginalerna på vår sida, säger assisterande förbundskapten Peter Wettergren.