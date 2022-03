Regnet vräkte ner i Worclaw, Slaski-stadion sattes i mörker och Sverige pressade Polen.

I den första halvleken hann Jacek Goralski också sätta dobbarna i Jesper Karlströms smalben och dra på sig ett gult kort. Ett omdiskuterat beslut.

Jacek Goralski byttes ut i paus för att inte riskera en utvisning och in kom Grzegorz Krychowiak.

Fyra minuter in i den andra halvleken gick inhoppande Krychowiak ner i straffområdet efter en tackling från Jesper Karlström.

Svenska spelare protesterade kraftigt, men domaren pekade på straffpunkten.

– Jag kan inte säga något annat än att det är straff, om du ser Karlströms vänsterben in mellan Krychowiaks ben. Krychowiak smart, kliver in framför Karlström som är för het i eget straffområde, säger experten Hasse Backe i C More.

Robert Lewandowski placerade enkelt in 1-0.

”Grovt, grovt misstag av Marcus Danielson”

Janne Andersson plockade av Jesper Karlström och Robin Quasion i den 66:e minuten. In kom Mattias Svanberg och Anthony Elanga.

Men Polen skulle utöka.

Marcus Danielson fick inte tag i Kristoffer Olssons passning och Piotr Zieliński kunde ensam sätta 2-0.

– Okej Danielson får inte tag i bollen men samma sak med Robin Olsen. Det blir ett felbeslut här. Han väljer att backa hem, jag anser nog att det är det. Han ser inte riktigt att Zieliński får bollen för långt ifrån sig. Robin Olsen väljer att backa hem, säger Hasse Backe i C More.

– Grovt, grovt misstag av Marcus Danielson, säger Kim Källström.

Sveriges förbundskapten gjorde direkt två nya byten. Zlatan Ibrahimović och Jesper Karlsson ersatte Marcus Danielson och Kristoffer Olsson.

Men trots ett par chanser lyckades Sverige inte svara och VM-drömmen är krossad.

– Det låter så krasst men om man ska vinna matcher så måste man minimera misstagen och faktiskt göra mål. Så trots en väldigt fin insats i stort så räcker det inte, säger Lotta Schelin.

Zlatans ord om matchen

Zlatan Ibrahimovic i C More:

– Jämn match, första halvlek vi har ett par chanser vi kunde gjort mål. Även de har en del chanser. Andra halvleken startar dåligt. Vi får jaga, vi är tvungna riskera mer och se gör de 2-0, då får vi jaga ännu mer. Det kunde lika gärna ha slutat med vinst för oss också.

– Alla är besvikna deppiga med det, det är normalt när du förlorar. Alla vill spela VM och uppleva ett VM. De ska få lov att vara besvikna.