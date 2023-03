Det var ett pressat Sverige som tog emot Azerbajdzjan på Nationalarenan i Solna efter den tunga förlusten på hemmaplan mot Belgien i fredags. Sverige var i stort behov av en seger för att inte tappa mark i gruppen och inför matchen valde Janne Andersson att göra en del förändringar i startelvan.

I Ludwig Augustinssons frånvaro fick Gabriel Gudmundsson chansen som vänsterback. På innermittfältet startade Mattias Svanberg och Samuel Gustafson flankerad av Emil Forsberg och Dejan Kulusevski. På topp tog Viktor Gyökeres plats bredvid Alexander Isak.

På förhand var Sverige favoriter och det var också Blågult som skapade den första farliga chansen. Mittfältaren löpte sig fri men sköt utanför stolpen. Sverige skapade en del halvchanser i första halvlek utan att det hettade till. Men i den 38:e minuten spräckte Blågult till slut nollan.

Dejan Kulusevski nickade fram Forsberg som sprang sig fri med bollen i straffområdet och pricksköt in 1-0 med högerfoten, otagbart för gästernas målvakt Emil Balayev. Glädjen kunde dock ha blivit kortvarig. Redan i den 39:e minuten höll Renat Dadasov på att nicka in kvitteringen men Robin Olsen höll nollan intakt med en fin räddning.

Viktig svensk seger

I den 60:e minuten hade Sverige chansen att utöka ledningen och återigen var det Forsberg som stod i centrum. Forsberg fick bollen i straffområdet, och avlossade ett skott med vänsterfoten, som målvakten räddade med huvudet.

Fyra minuter senare kom dock utdelningen.

Alexander Isak löpte förbi en motståndarförsvarare och slog ett hårt inspel som Bahlul Mustafazade styrde in i eget mål och 2-0 till Sverige var därmed ett faktum.

Viktor Gyökeres som stod för en pigg insats i kväll fick även han komma med i målprotokollet. Inbytte Jesper Karlström vann bollen högt och spelade fram anfallaren som skickade in bollen i öppet mål till 3-0. Men det skulle komma mer.

Jesper Karlssons drömmål

Mot slutet av matchen var det inhopparen som klev in och putsade till siffrorna. Först smekte Jesper Karlsson in en frispark i krysset i den 88:e minuten och en minut senare rundade Anthony Elanga målvakten och rullade in femman.

– Det var Svanberg som blev tacklad, jag hoppades att ingen skulle bråka om frisparken. Sedan var det bara att sätta dit den. Nu tog jag några extra andetag, så satt den. Det var skönt att visa. Jag ville komma in och bidra. Jag har inte varit med så mycket i de större matcherna så det var kul att visa att jag vill vara, säger Karlsson om sitt frisparksmål till Expressen.

Vad kände du?

– Man blir ändå rörd. Det är något jag har drömt om. Roligt.

Vad säger du om speltiden? Var den tillräcklig för att visa hela registret?

– Det är inte min grej. Jag bara försöker förbereda mig och visa när jag kommer in.

Fansen ville ha fram dig efter matchen?

– Jag blev rörd, sen kastade jag fram en alibisång.

Ångrar du valet?

– Det var så mycket i huvudet. Jag körde ”vi är svenska fans allihopa”.

Känner du att du har fansens uppskattning?

– Det tycker jag. Sedan.. jag har fått några meddelanden som ger en positiv energi.

Vad sa Dejan till dig när ni bytte?

– ”Gör du inte två mål så är du bajs” (skratt). Han är rolig.

Emil Forsbergs hyllning

Sverige tog en viktig trepoängare i EM-kvalgruppen. Österrike ställdes mot Estland, i samma grupp, en match som slutade 2-1 till Österrike efter ett sent avgörande.

Emil Forsberg hyllar Karlsson och kallar honom arvtagare.

– Det är väl han som ska ta över stafettpinnen efter mig. Han har ju det där elektriska och skottet, det är en fantastisk kille med framtiden för sig.

Borde man kunna få in dig och Jesper i startelvan?

– Allt är möjligt. Absolut. Men det är upp till Janne. Vi är många i bra form och alla försöker göra det bästa utav det. Det är roligt att de får komma in och göra mål, de växer av det. Det lyfter landslaget.