Sverige knäböjer mot USA: ”Vi tar ställning”

Protesterna mot fotbolls-VM i Qatar nästa år växer sig allt starkare.

Bland annat är det de brutala och slavliknande förhållandena för arbetarna som håller på med stadionbyggandet som står i fokus.

På kort tid har först det norska herrlandslaget i fotboll och i dagarna landets damlandslag valt att ge uttryck för sitt ogillande.

De norska herrspelarna och ledarna var klädda i vita tröjor med budskapet ”HUMAN RIGHTS – on and off the pitch” (Mänskliga rättigheter – på och utanför planen) när de marscherade in på planen, och under nationalsången i samband med en landskamp mot Gibraltar 24 mars.

I torsdags följdes det av att damerna i samband med match höll upp sina handflator där de skrivit Human rights med tusch.

Seger: ”Vi ska knäböja”

På lördag möter Sverige världsmästarna USA i en vänskapsmatch på Friends arena i Solna.

På fredagseftermiddagens presskonferens fick Caroline Seger och Magdalena Eriksson frågor om de planerade en liknande protest.

Spelarna berättade då att de ska knäböja på planen inför matchen.

– Jag tycker att vi som landslag har visat ganska tydligt var vi står i frågor om rasism och likaberättigande. Vi är väldigt duktiga på att ta ställning och belysa problemen, säger Seger.

– I morgon (lördag) kommer vi att knäböja, och det är också ett stort ställningstagande för mänskliga rättigheter. Det är något vi har belyst länge.

Hur ser ni på att det ska spelas ett VM i Qatar?

– Återigen; det vi har sagt och står för som landslag har vi varit väldigt tydliga med alltid. Jag tycker också generellt att vi är duktiga på att ta ställning och visa var vi står. Mänskliga rättigheter för oss är ingen fråga egentligen, förklarar Seger.

– Med det sagt så önskar v i även att vi kan och får fokusera på matchen mot USA med tanke på vad som komma skall för oss.

