Stora förändringar i svenska startelvan

På söndag träningsspelar Sverige hemma mot Uzbekistan. Då väljer förbundskapten Janne Andersson att formera en helt ny startelva jämfört med VM-kvalmatchen mot Spanien.

Marcus Danielson, som är lagkapten, bildar mittbackslås med Joakim Nilsson flankerade av Mattias Johansson på högerbacksplatsen och Martin Olsson till vänster i försvaret.

Mattias Svanberg och Jens Cajuste startar centralt på mittfältet och längst uppe på topp väljer Andersson att starta med Isaac Kiese Thelin och Robin Quaison.

– Det är ett bra tillfälle för spelarna att göra en bra match i morgon. I tävlingsmatcher är det skarpt läge och då spelar jag med vad jag anser vara bästa laget. Men vi förbereder oss på samma sätt för matchen som vanligt. Vi vill se att spelarna spelar vår fotboll, det är det vi vill se, att de fyller rollerna utifrån de principerna vi har, säger Janne Andersson.

”Hade en förhoppning”

På frågan hur han resonerat gällande valet mellan Kiese Thelin och Jordan Larsson:

– Det är en konkurrenssituation, det hade lika gärna kunnat vara Jordan. Men han kommer också att få speltid, säger Andersson.

Utöver det var Janne Andersson tydlig med att Daniel Sundgren, Carl Starfelt och Jordan Larsson kommer att få chansen mot Uzbekistan.

– Jag hade en förhoppning om att få starta matchen men som sagt, så är det ibland, och det är bara att gå in och göra sin grej när man kommer in. Konkurrensen är svårt med många duktiga anfallare, det är svårt att slå sig in, men jag försöker ta alla chanser jag får, säger Jordan Larsson.