Caroline Seger är tillbaka i landslaget. Lagkaptenen, som missade de två senaste kvalmatcherna mot Kroatien och Ukraina på grund av en vadskada, är nu tillgänglig för spel i de avgörande VM-kvalmatcherna mot Ukraina och Danmark.

Ett välkommet besked för förbundskaptenen Peter Gerhardsson som saknade Seger i förlustmatchen mot Ukraina i juni.

– Då fick vi väl en signal när hon inte var med att kaptensskapet på planen saknades lite grann. Det var en liten, liten del i förlusten mot Ukraina, att vi hade svårt att ta tag i det. Caroline är väldigt erfaren och har varit med om väldigt mycket. Som människa och person är hon en ypperlig lagkapten, så jag är jätteglad för att hon är tillbaka, säger Gerhardsson till SVT.

Efer presskonferensen utvecklade han resonemanget:

– Hon är tillbaka och spelar regelbundet i allsvenskan efter hälseneproblemen. Före Ukraina-matchen hinner hon spela ytterligare två och spetsar till formen ännu mer. Hon är den sortens taktiska lagkapten jag vill ha. Hon är bra på att driva de andra spelarna.

Sveriges kval till VM 2019 Ställning, VM-kval, grupp 4 1) Sverige, 6 matcher, 15 poäng (+16 i målskillnad). 2) Danmark, 6, 15 (+5). 3) Ukraina, 6, 10 (0). 4) Ungern, 7, 4 (-16). 4) Kroatien, 7, 2 (-15). Gruppsegraren är direktkvalificerad för slutspelet i Frankrike sommaren 2019. Grupptvåan får chansen att spela playoff om en VM-plats, om nationen är bland de fyra bästa av de sju grupptvåorna. Sveriges återstående matcher: 30 augusti: Ukraina (h, Göteborg). 4 september: Danmark (b). Sveriges tidigare matcher i VM-kvalet: 19 september 2017: Kroatien (borta), 2–0. 20 oktober 2017: Danmark (hemma), 3–0 (walkover). 24 oktober 2017: Ungern (h), 5–0. 5 april: Ungern (b), 4–1. 7 juni: Kroatien (h), 4–0. 12 juni: Ukraina (b), 0–1. (TT) Visa mer Visa mindre

Hurtig tillbaka

Även Linköpings Lina Hurtig är tillbaka i truppen efter skada.

– Hon spelade de två första matcherna i kvalet. Vi sa att vi gärna vill ha med henne i truppen. Hon har snabbhet och speciella egenskaper. Jag såg henne mot Växjö i söndags, hon förändrade den matchen. Hon är förmodligen inte färdig att starta mot Ukraina, men kan vara en spelare för slutdelen av matchen, säger Gerhardsson.

Ytterligare ett namn sticker ut. Nämligen Piteås Nina Jakobsson som är debutant i Gerhardssons trupp.

– Nina är en formstark fysiskt stark spelare som vi gärna vill ha med, säger Gerhardsson.

Saknas i truppen jämfört med den senaste samlingen gör Loreta Kullashi och Göteborgs-spelaren Julia Roddar.

– Julia ligger väldigt nära. Hade vi haft en mittfältsplats till i truppen hade hon kanske fått den, säger förbundskaptenen.

NYA VM-KVALTRUPPEN

Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg.

Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad.

Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Lina Hurtig, do, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do, Anna Anvegård, Växjö, Julia Karlernäs, Piteå, Nina Jakobsson, do.