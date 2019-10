Spanien tvingas klara sig utan sin stora stjärna och lagkapten Sergio Ramos i EM-kvalmatchen mot Sverige på tisdagskvällen.

Landslagets scout, Lasse Jacobsson, som analyserat och följt motståndet inför matchen mot Blågult tror att det kommer vara ett kännbart tapp för Spanien.

– Vem som spelar mittback när Ramos inte är med är lite oklart, säger han.

”Den enda spelaren man aldrig byter ut”

Vad betyder det för Spanien att han är borta tror du?

– Det borde ha en betydelse, han är den enda spelaren man aldrig byter ut mellan två matcher, han spelar varenda match och är lagkapten. Så det borde finnas någon form av betydelse i gruppen med. Nu förstod jag det som att han valde att åka med ändå för att hjälpa till på det sättet.

Du har inte sett Spanien utan Ramos?

– Nej. Det var oerhört längesen han inte spelade. Det var en träningsmatch för ett och ett halvt år sedan tror jag, men inte i någon större match.

”Det är ett avbräck för Spanien”

Robin Olsen är övertygad om att Spanien ser det som en tung förlust.

– Det betyder mycket, det är deras kapten som spelar varenda match för dem. Så det är klart det betyder mycket, men de har bra spelare som kan ersätta. Hela laget är kvalitet rakt igenom så de har nog en bra ersättare till honom, säger målvakten.

John Guidetti:

– Sergio Ramos är en fantastisk fotbollsspelare, han är en ledargestalt. Det är klart att det är positivt för oss, men samtidigt är Spaniens trupp en av de starkaste i världen. Ersättaren som kommer in är väl inte fy skam. Många som kommer in vill ta för sig, ibland kan det också vara motivation för den som kommer in i stället.

Hur reagerar Spanien att inte ha Ramos där på till exempel defensiva fasta?

– Det är en av världens bästa mittbackar, om inte den bästa, det är ett avbräck för Spanien. Han bidrar otroligt mycket.

Spaniens förbundskapten Robert Moreno erkände på måndagens presskonferens att Ramos är ett stort avbräck.

– Sergio har 168 landskamper och det är synd att han inte får göra sin 169:e efter det gula kortet. Jag tycker att han bidrar med saker som inga andra spelare gör men när han spelar.

Han tror att ersättaren kommer göra det lika bra. Nästan i alla fall.

– Självklart är han en spelare på mycket hög nivå och en av de bästa mittbackarna i världen och det är en nackdel att han inte är med. Men en lagkamrat kommer försöka göra det om inte lika bra så åtminstone något som liknar det.