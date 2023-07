Spanjorskorna satte direkt Costa Rica under hårt tryck och radade upp stora chanser, allt som oftast utan att lyckas få några avslut på mål då orädda Cosa Rica-spelare blockade skotten.

Det dröjde dock inte länge innan Spanien ändå skulle ta ledningen. I den 21:e minuten kom man runt på kanten, slog in bollen längs marken där en olycklig försvarare, Valeria del Campo, försökte rensa men slog bollen i eget mål.

2–0 kom bara två minuter senare genom Barcelonastjärnan Aitana Bonmatí. Det efter att Spanien på nytt brutit in från kanten, spelat in bollen till den fristående mittfältaren som läckert kunde skruva in bollen i det bortre hörnet.

Innan den första halvleken var slut hann spanjorskorna även med att göra 3–0 från nära håll efter en hörna i den 27:e minuten. Det blev också slutresultatet.

I den officiella statistiken var spanjorskorna totalt överlägsna. De fick i väg hela 46 avslut mot Costa Ricas ett, samt hade 22-1 i hörnor.

Spanien kostade även på sig att missa en straff.

Stormigt inför mästerskapet

Inför turneringen har spekulationerna handlat om hur Spanien ska hantera den konflikt som uppstått mellan flera spelare och förbundskaptenen Jorge Vilda. En konflikt som grundar sig i missnöje mot tränaren och som gjort att flera stora spelare – till exempel Barcelonatrion Patri Guijarro, Mapi León och Sandra Paños – bojkottat mästerskapet.

Av denna dispyt märktes dock inget i matchen mot Costa Rica.

På onsdagsmorgonen, svensk tid, ställs Costa Rica mot Japan. Därefter möter Spanien Zambia.