Det började med Victor Nilsson Lindelöf och Martin Olsson. Duon lämnade återbud till landslaget den 30 maj. Då hade de blågula precis samlats i Stockholm och börjat ta fart in mot fyra Nations League-matcher. Sedan dess har skadorna bara blivit fler och fler. Spelare efter spelare har lämnat landslagstruppen. Totalt är de sju stycken – vid skrivande stund kanske är värt att tillägga.

Fem ersättare har kallats in. Ovanpå det har Jens Cajuste och Edvin Kurtulus lagts till i truppen. Därmed: Sju spelare ut och sju spelare in sedan trupputtagningen i mitten av maj.

Ett liknande stök, en liknande spelarruljans, har Janne Andersson aldrig tidigare tvingats hantera som svensk förbundskapten. I alla fall inte kring samlingar där minst en av matcherna har varit av tävlingskaraktär. Det närmaste dagens ruljans som går att hitta är en av VM-kval samlingarna under 2016. Då var det fem spelare ut, tre in.

– Det var någon som sa förbannelse häromdagen … Man kan alltid vända på allting. Det som händer är att andra spelare får chansen och som förbundskapten har du inte så många matcher, landskamper och samlingar så jag får syna lite andra spelare. Det är väl det som blir det positiva. Men självklart vill jag hellre att vi kan ta ut en trupp och så är det den som gäller, säger Janne Andersson.

”Det här som gäller”

Sedan 59-åringen tog över som förbundskapten hösten 2016 har han lett landslaget under närmare 30 samlingar där minst en match har varit av tävlingskaraktär. Fram till den just nu pågående samlingen har snittet vad gäller spelare som tvingats lämna den ursprungliga truppen, på grund av skador eller annan orsak, legat strax under 1,5 spelare per samling. Och snittet på spelare som kallats in strax över 1,5. Lite skillnad mot sju ut och sju in nu …

– Det har varit rörigt, så kan jag sammanfatta det. Röriga veckor och röriga dagar. Men det är mitt jobb att hantera det så bra som möjligt, säger Janne Andersson som mitt i den stora spelarruljansen försöker sätta ett nytt spelsätt på plats. Det är inte det lättaste.

– Vi har åtta matcher i år där vi kan implementera något nytt, men det är inte så där våldsamt avancerat utan spelarna känner till delar från sina klubblag. Som jag var inne på innan hade jag gärna haft de spelarna som jag tror ska vara med framöver. Samtidigt får jag se en del andra vilket gör att det är en del andra som kan kvalificera sig nu, säger Andersson.

– Och det finns inget alternativ för mig. Nu är det det här som gäller. Omtaget är med de spelarna som är här och jag pratar hellre om dem än om de som inte är här.

Viktor Gyökeres om den stora spelarruljansen:

– Det är jättemånga matcher på kort tid så det behövs för att hålla alla friska och fräscha inför varje match.

Skapar det någon osäkerhet i truppen?

– Jag försöker bara fokusera på att göra det så bra som möjligt själv så jag vet inte om andra känner så. Inte för mig i alla fall.

Under torsdagskvällen ställs det svenska landslaget mot Serbien hemma på Friends arena. Tidigare under samlingen har de besegrat Slovenien (2–0) och förlorat mot Norge (1–2).