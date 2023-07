Siffrorna bakom duellen: ”Aldrig varit med om det”

Hedvig Lindahl har varit förstamålvakt i landslaget sen 2005. Förutom EM 2013 när en skada ställde till det har Lindahl varit given i mästerskap.

Men när truppen till VM i Nya Zeeland och Australien presenterades fanns veteranen inte med.

I stället åkte Blågult till Oceanien med betydligt mindre erfarenhet på målvaktspositionen.

Jennifer Falk, Zecira Musovic och mästerskapsdebutanten Tove Enblom.

Tillsammans har trion 90 mästerskapsminuter i benen. Häckens Jennifer Falk stod gruppspelsmötet med Nya Zeeland i OS 2021.

Zecira Musovic har varit med i varje mästerskap sen VM i Frankrike 2019, men aldrig spelat en minut.

”Behöver inte hajpa upp det så mycket”

Sveriges målvaktstränare Leif Troedsson tonar ner betydelsen av att duon som gör upp om en plats i startelvan har lite erfarenhet från mästerskap.

– Allting runtomkring är ju inte nytt. De har en jätteerfarenhet med sig där, säger han.

Att målvakterna varit med på flera mästerskap är en ”jättetrygghet”, menar Troedsson.

– Vi behöver inte hajpa upp det så mycket. Det är fortfarande elva mot elva som vi spelar, det är två gånger 45 minuter och det finns en domare och linjemän. Det är samma storlek på straffområdet, säger han inför premiären.

Gerhardsson: ”Aldrig varit med om det”

Under vårens landskamper har både Jennifer Falk och Zecira Musovic fått speltid. Totalt står Falk på 16 framträdanden i Blågult och Musovic tio.

Inför premiären som spelas på söndagsmorgonen, svensk tid, har förbundskapten Peter Gerhardsson varit hemlighetsfull om vem som kommer ta plats i målet.

– Under alla mina år som tränare har jag aldrig haft så mycket funderingar på målvakter, säger han.

Konkurrensen är tuff.

– Den målvaktssituationen vi har nu är helt unik. Jag har aldrig varit med om det.

– Eftersom det är så jämnt är en målvakt uttagen för att spela i morgon och precis som för en vänsterback eller högerforward så gäller det att prestera och visa att man är bra. Då ökar möjligheten att man står match två också.

Siffrorna visar tajta duellen

Zecira Musovic fick chansen mellan stolparna elva gånger i Chelsea den här säsongen, plus tre matcher i Champions League. Under de elva matcherna i England släppte hon in tio mål och har ett snitt på 0.85 insläppta mål per 90:e minut.

Jennifer Falk har hittills spelat 17 matcher med Häcken och endast släppt förbi sig fem bollar. Det ger henne ett snitt på 0.27 insläppta mål varje match.

Men Falk får också färre avslut mot sig varje match, i snitt 1.81 avslut jämfört med Musovic som får 3.47 avslut mot sig per match i snitt.

Siffror från säsongen är jämna.

Musovic står för fler reflexräddningar än Falk. Men när det kommer till spel med fötterna är det fördel Zecira Musovic när det gäller längre passningar, medan Jennifer Falk är bättre i kortpassningsspelet.

Målvaktstränaren Leif Troedsson ser olika kvalitéer i spelarna.

– Zecira är en kraftfull målvakt kan man säga, som är modig också, säger han

– Jennifer är den som är skicklig att läsa situationer och är kvick i tanken. Och lösa situationer på det viset.

Landslaget berättade i veckan att de lämnar besked till målvakterna tidigare än vanligt, och enligt Aftonbladets uppgifter är det Zecira Musovic som får chansen.

