Djurgårdens mittback Marcus Danielson har fått stora lovord under hela säsongen.

Statistiken som gömmer sig bakom hyllningarna är slående. Med 30-åringen på planen har Djurgården fortfarande inte förlorat en enda match. Danielson var skadad när laget föll i derbymatcherna mot Hammarby och AIK under maj månad. Han missade även den oavgjorda matchen mot Helsingborg på bortaplan efter att ha klivit av med en huvudskada mot Norrköping. Även den matchen kryssade Djurgården: Simon Skrabb sköt gästernas ledningsmål när Danielson redan hade utgått, innan Erik Berg kvitterade.

Djurgårdens defensiv har varit minst sagt solid den här säsongen. Laget har bara släppt in 12 mål på 21 matcher i årets allsvenska. Hälften av målen släppte man in i de fyra matcher då Danielson saknats – med honom har man bara släppt in sex mål på 18 matcher.

För landslagets lagkapten Andreas Granqvist har säsongen varit tyngre.

Granqvist har dragits med skadebekymmer, och Helsingborg har haft problem både på planen och vid sidan av den. Först valde man att sparka tränaren Peo Ljung för att ersätta denne med nygamle Henrik Larsson – som i sin tur valde att lämna tränarjobbet förra veckan. Laget har släppt in 36 mål och ligger bara en placering över kvalstrecket. Förra veckan föll laget med hela 5-0 mot IFK Norrköping.

Ingen Danielson med i truppen

Granqvists form har också varit uppe för diskussion under året. Han har själv pratat om svårigheterna med att jonglera jobbet som sportchef i Helsingborgs IF vid sidan av fotbollen, och menat på att han behövt mer tid att fokusera på sitt eget spelande.

Inför den landslagstrupp som förbundskapten Janne Andersson tog ut under onsdagen, och som ska möta Färöarna och Norge nästa vecka, höjdes därför röster för att Danielson skulle få en plats, medan Granqvists inkludering har ifrågasatts på sina håll.

Det blev en allsvensk nykomling gentemot den senaste truppen: Förbundskaptenen valde att ta med Hammarbys mittfältare Muamer Tankovic – som leder både skytteligan och assistligan i allsvenskan – men hade ingen plats åt Danielson.

Granqvist fick däremot förnyat förtroende. Granqvist har varit en central del av det landslag som Janne Andersson basat över sedan 2016. Att den svenske lagkaptenen skulle lämnas utanför truppen nu var det trots allt inte många som trodde.

Danielson bättre i många kategorier

Det gör inte att diskussionen upphör.

SportExpressen har med hjälp av analysverktyget WyScout granskat siffrorna bakom både Danielson och Granqvists säsonger för att se hur deras prestationer sett ut.

För sammanhanget bör man ha i åtanke att Danielson spelat i etablerat allsvenskt lag, Djurgården, som dessutom fungerat bra kollektivt och leder serien. För en mittback betyder det ofta att man utsätts för andra situationer än om man spelar i ett bottenlag. Speciellt ett med problem, som Helsingborg, som dessutom är nykomling.

Med det sagt visar siffrorna en tydlig skillnad.

Marcus Danielsson har spelat fler minuter allsvensk fotboll, vunnit fler matcher, släppt in färre mål, gjort fler mål och inte förlorat en enda match. Han är både mer involverad och mer lyckosam i individuella defensiva aktioner – dueller, brytningar, blockeringar, bollvinster, glidtacklingar och annat – och drar på sig färre frisparkar än Granqvist.

STATISTIKEN

Marcus Danielson från start för Djurgården

Spelade minuter: 1659

Antal matcher: 18

Antal gjorda mål: 35

Antal insläppta mål: 6

Antal vunna matcher: 14

Antal oavgjorda matcher: 4

Antal förlorade matcher: 0

Mål: 3

Assist: 0

Andreas Granqvist från start för Helsingborg

Spelade minuter: 1407

Antal matcher: 16

Antal gjorda mål: 16

Antal insläppta mål: 28

Antal vunna matcher: 4

Antal oavgjorda matcher: 3

Antal förlorade matcher: 9

Mål: 0

Assist: 0

Marcus Danielson – defensivt

Totalt antal aktioner: 84,58 per match (80,7% lyckade)

Dueller: 16,65 per match (66,8% vunna)

Defensiva dueller: 4,72 per match (vinner 73,6%)

Luftdueller: 5,86 per match (vinner 64,8%)

Glidtacklingar: 0,16 per match (vinner 100%)

Brytningar: 7 per match

Bolltapp: 7,49 per match

Bollvinster: 17,31 per match (12,9% på off planhalva)

Blockerade skott: 0,65

Rensningar: 2,93

Regelbrott: 0,76

Gula kort: 0,05 per match

Röda kort: 0

Andreas Granqvist – defensivt

Totalt antal aktioner: 68,19 per match (77,2% lyckade)

Dueller totalt: 12,35 per match (62,2% vunna)

Defensiva dueller: 3,84 per match (50% vunna)

Luftdueller: 4,86 per match (vinner 68,4%)

Glidtacklingar: 0,38 per match (16,7% lyckade)

Brytningar: 6,72 per match

Bolltapp: 6,59 per match (42,7% egen planhalva)

Bollvinster: 12,86 per match (12,9% på off planhalva)

Blockerade skott: 0,7 per match

Rensningar: 3,65 per match

Regelbrott: 1,02 per match

Gula kort: 0,13 per match

Röda kort: 0

Danielson passningsspel

Passningar: 60,65 per match (90% lyckade)

Genomskärare: 0,54 per match (20% lyckade)

Långa passningar: 6,62 per match (58,2% lyckade)

Passningar till sista tredjedelen: 7,76 per match (79,7% lyckade)

Passningar framåt: 24,74 per match (83,8% lyckade)

Granqvist passningsspel

Passningar: 47,14 per match (90% lyckade)

Genomskärare: 0,83 per match (38,5% lyckade)

Långa passningar: 7,29 per match (66,7% lyckade)

Passningar till sista tredjedelen: 8,57 per match (78,4% lyckade)

Passningar framåt: 21,75 per match (83,5% lyckade)

