Sverige tog full pott i gruppspelet genom att besegra Sydafrika, Italien och Argentina.

Åttondelsfinalen mot USA blev en utdragen historia där Sverige till slut lyckades vinna på straffar.

Kvartsfinalen mot Japan avgjordes dock på ordinarie tid och det blev svensk seger med 2–1.

Nu väntar Spanien i semifinal på tisdag, avancemanget innebär också att Sverige kommer att få spela minst bronsmatch.

Men oavsett hur det går i resten av VM så har Sverige redan slagit ett historiskt rekord.

Inget annat lag i VM-historien har gjort fler mål på fasta situationer. Hela 64 procent av Sveriges mål har kommit på fasta situationer så här långt i VM, det visar statistik som analysföretaget Stats Perform har tagit fram.

Sveriges assisterande förbundskapten Magnus Wikman berättar att han och resten av ledarstaben inför VM lagt ännu större kraft än tidigare på arbetet kring fasta situationer.

– Vi har letat efter saker i andra lag, inte bara våra motståndare. Jag har tittat på både herr- och damligor, allt, allt, allt. För att hitta saker som vi kan använda oss av. Det är små, små detaljer, säger Wikman.

Lärdomar från EM

Att Sverige har haft en enorm utdelning på fasta situationer i VM menar Wikman inte är en tillfällighet.

– Det är en viktig del för oss. När det är tufft i en match så vet man att en frispark eller hörna kan hjälpa en att ta sig in i matchen eller till och med ta ledningen.

Men det även förra årets EM har gett stora lärdomar för flera spelare just på fasta situationer och vikten av de små detaljerna som Magnus Wikman beskriver.

Amanda Ilestedts mål mot Japan är ett exempel på det. Nathalie Björn och Filippa Angeldahl hade en stor roll i det.

– Vi hade fått i uppgift att vara med på fallfrukt (bollar som ramlar ner vid straffområdeslinjen). Vi tänkte bara på Belgien-matchen förra året i EM när vi hade samma uppgift men sköt över hela tiden. Jag tänkte bara skjut inte över nu, säger Nathalie Björn.

Kalabalik uppstod och efter lite flipper landade bollen hos Ilestedt.

– Vi var på helt rätt platser där faktiskt, nu är han (Magnus Wikman) stolt.

”Alltid olika strategier”

Utdelningen vid de fasta situationerna innebär också att Sverige har fått en lite oväntad skyttedrottning i form av just Amanda Ilestedt. Innan VM hade hon gjort åtta mål under sina tio år i landslaget. Under pågående VM har hon gjort fyra mål på fem matcher och seglat upp som delad tvåa i den totala skytteligan.

Statistiken från Stats Perform visar också att samarbetet mellan Amanda Ilestedt och Jonna Andersson är det mest framgångsrika i VM.

– Vi lägger tid på det i träning och har ett fantastiskt team med Wikman och Anders och de har alltid olika strategier beroende på vilket motstånd vi möter. Vi utnyttjar det på ett bra sätt och vi vet att vi är starka där, säger Ilestedt.

Slår tillbaka efter norska kritiken: ”Vackraste”