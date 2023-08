På söndag möts Sverige och USA i åttondelsfinal i Melbourne, Australien. Detta efter att Sverige vunnit sin grupp medan de regerande världsmästarna USA blev tvåa i sin.

USA tog sig med nöd och näppe vidare, endast stolpen räddade dem från ett chockartat uttåg redan i gruppspelet.

Därför ställs nu Sverige mot USA igen. Lagen mötts fem gånger under VM-historien – senast 2019 – men aldrig i slutspel.

Den här gången får USA dock klara sig utan en rad stjärnor. Redan inför mästerskapet hade man tunga avbräck på flera tongivande spelare, som lagkaptenen Becky Sauerbrunn och Mallory Swanson.

Inför åttondelen mot Sverige blir det däremot ännu värre, då saknas även Rose Lavelle. Som på grund av två gula kort får se matchen på läktaren.

– Avsaknaden av henne kommer att märkas, säger Caroline Seger.

”Det är absolut ett tapp”

Rose Lavelle var en av de viktigaste spelarna för USA under VM 2019, men har kämpat med skador under våren och har bara startat en match under gruppspelet.

– Det är en jäkligt bra spelare, hon skiljer sig lite mot de andra i den rollen. Hon spelar lite högre in i mittfält, säger den svenska assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman och fortsätter:

– Men visst kommer vi inte sakna henne.

Caroline Seger vet vad det är USA tappar med henne.

– Det är så klart deras motor på mittfältet som gör jättemycket och en speciell spelare. Sedan är det så med USA att när de plockar bort en spelare så har de en annan bra att sätta in. De har så många som är bra.

Nathalie Björn håller med:

– Hon är en fantastiskt duktig fotbollspelare, bra på att driva boll och bryta sig igenom lagdelar. Det är absolut ett tapp för dem och någonting positivt för oss, säger hon.

