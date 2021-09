”Det är hårda ord – var inte katastrof”

Sverige mötte 45:e-rankade Slovakien under fredagskvällen i VM-kvalpremiären. Efter en chansfattig, och hackigt spel, blev det till sist en seger med 1-0. Stor matchhjälte blev Barcelona-stjärnan Fridolina Rolfö när hon styrde in Lina Hurtigs inspel tidigt under den första halvleken.

Experten Bojan Djordjic var kritisk efter matchen och menade att Sverige, som är världstvåa, kan spela betydligt bättre.

Rolfös svar: ”Det var hårda ord”

– Den andra halvleken är inte tillräckligt bra. Den är under all kritik. Men det är svårt att ladda om efter Kanada-förlusten. Det här var en viktig seger i den första VM-kvalmatchen. Det kommer bli betydligt bättre på tisdag, säger Djordjic i Viaplay.

Rolfö fick efter matchen frågan om Djordjics kritik och svarade:

– Det var hårda ord. Jag tror, om man ser på matchen, så ser man vilken matchtyp det handlar om. Det var inte katastrof. Det var ett svårspelat motstånd och en svår gräsmatta. Den här matchen var tuff, men visst, det finns saker vi kan bli bättre på, speciellt tekniskt, säger Rolfö.