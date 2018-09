”Pinsamt – han är ett rötägg med noll koll”

Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf valde att nobba media under landslagets senaste samling och de båda spelarna stannade inte i den mixade zonen efter matchen mot Turkiet. Duon gjorde heller inga intervjuer inför landskamperna.

Det fick förre landslagsspelaren Erik Edman att rikta skarp kritik mot duon.

– Att inte ställa upp för medierna och sådant är ju bara rent jävla trams. Är de med så får de köra hela vägen annars kan de lika gärna stanna hemma.

- De har blivit hyllade, med all rätt, och nu går det lite tyngre och då får de lite skit. Sorry, men ger man sig in i leken får man leken tåla, sa Edman i podcasten Ljugarbänken

Cetinkaya: ”Noll koll – det är en pinsam nivå”

Hasan Cetinkaya är agent åt Victor Nilsson-Lindelöf och Robin Olsen.

Han menar att Edman är helt ute och cyklar och sågar den förre landslagsförsvararen.

- Det är ett rötägg som är ute och uttalar sig. Han verkar inte ha någon koll på fotboll överhuvudtaget. Han säger att det har gått tyngre för Vigge och Robin, det är ju skrattretande. Båda kom med i veckans lag förra omgången i deras respektive ligor och de båda gjorde det bra mot Turkiet.

- Det blir på en så pinsam nivå när Edman är ute och uttalar sig.

- Han har noll koll, säger Cetinkaya.

Varför nobbade Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf intervjuer under landslagssamlingen?

- De känner att de inte fått någon respekt från svensk media de senaste veckorna. Man ger inte en objektiv bild av vad spelarna presterat. Ta Robin Olsen till exempel. Han fick bäst betyg i Roma i senaste matchen men ändå görs det rubriker på att han är en korpspelare.

- Samma sak med Vigge där man låter någon på sociala medier få såga honom och det görs rubriker på det. Det är inte att visa respekt mot spelarna. Det minsta de förtjänar är att de bedöms objektivt.

”De vet om när de gjort en dålig insats”

Men ska inte spelare på deras nivå tåla kritik?

- Självklart ska spelarna tåla kritik, det handlar inte om det. Det handlar om att kritiken ska vara saklig och byggd på fakta.

Och det måste väl ändå ställas högre krav på Robin och ”Vigge” med tanke på att de spelar i Roma och Manchester United?

- Så är det och det har inget med att de inte tål kritik eller inte kan ta när de gjort en dålig insats. Det handlar om att det ska bygga på fakta och inget annat. De vet om när de gjort en dålig insats och inte. Men spelarna gör ingen media alls i sina klubblag, det bör man också ha i åtanke.

Kommer Robin och Victor fortsätta att nobba svenska medier?

- Den här gången valde de att inte göra några intervjuer under landslagssamlingen och det kan säkert ändras i framtiden.

- Det får de själva svara på i så fall.

Du är även agent åt Emil Forsberg, finns de en osämja eller spricka mellan Janne Andersson och honom?

- Nej, det finns inga personliga problem mellan dem. Sedan tycker jag personligen att Janne inte får ut maximalt av Emil Forsberg i landslaget. Det finns mer att ta av. Han används fel och borde kunna komma med högre upp i bana och få en mer offensiv roll.

- Men det finns som sagt ingen spricka mellan Janne och Emil.