Oroande bilder under Sveriges uppvärmning

Emil Krafth skadade sig på uppvärmningen inför Sveriges träningsmatch mot Ryssland.

– Det smäller till och med på kvadraten. Starfelt sätter in en liten stämpling, säger Hasse Backe i C More och konstaterar:

– Men det är inte direkt hans fel.

Olof Lundh menar att det finns en naturlig ersättare till Emil Krafth.

– Om han inte skulle kunna spela tror jag det är rätt givet att Mattias Johansson kommer in, säger han i C More.

Trots ispåsen fanns Emil Krafth med när lagen gick in på planen för avspark.

