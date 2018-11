Nilla Fischers fru Maria Michaela flaggade för det redan innan galan hade startat. Skulle Fischer ta hem Diamantbollen, priset för årets främsta kvinnliga fotbollsspelare, så skulle det bli ett känslosamt tal.

Och Fischer höll inte tillbaka när hon i slutet av galan till slut fick kliva upp på scenen och ta emot Diamantbollen för första gången.

– Det känns väldigt stort och jag känner mig hedrad och stolt över att vara svensk fotbolls stora, inledde hon tacktalet.

Nilla Fischers brandtal på Fotbollsgalan

Därefter höll Fsicher ett brandtal riktat sig till alla unga tjejer som spelar fotboll.

– Jag vet hur det känns att bli hånad av killarna för fotbollens skull. För att du inte är tillräckligt bra eller för att du helt enkelt är bättre. Jag vet hur det känns när någon säger "Varför spelar ni inte på en mindre plan eller med en mindre boll?" och jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte står bakom dig. Jag vet exakt hur det känns, säger hon och fortsätter:

– Om jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, så hade jag aldrig mer behövt oroa mig ekonomiskt igen, för mig och mina barn. Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig spela fotboll. Sluta aldrig kämpa för jämställdhet. Känn ingen tacksamhetsskuld. Vi är värda så mycket mer.

– Och alla ni pojkar och killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans och helt ärligt: We have no more fucks to give.

LÄS MER: Här är alla vinnare på Fotbollsgalan 2018

Nilla Fischer: ”Viktigt för mig”

På en presskonferens efter galan utvecklade Nilla Fischer tankarna bakom sitt tacktal.

– Det är viktigt för mig att lyfta fram att det fortfarande är mycket kvar vi har att arbeta med för att komma till ett jämställt samhälle överhuvudtaget men också inom sport och fotboll. Det är inte vi kvinnor som kan göra det utan vi alla tillsammans, det krävs också stora insatser utav männen i sporten, säger hon.

Tröttnat du inte alltid på att det är ni kvinnor som måste ta upp det?

– Jag tröttnar inte på det men jag önskar att det kom från andra håll och att det fanns fler män, de finns, men att de fanns fler män som också stod vid barriären och kämpade mer för ett jämställt samhälle än vad det finns just nu.

Medaljer i OS och VM

Nilla Fischer gjorde debut med det svenska landslaget 2001 och har de senaste tio åren varit en av lagets viktigaste stöttepelare.

Under åren med landslaget har det blivit ett VM-brons 2011 och ett OS-silver 2016. 34-åringen har dessutom två SM-guld, tre tyska ligatitlar och en Champions League-titel.

Hon har dessutom blivit utsedd till Europas tredje bästa fotbollsspelare, och nominerats till Ballon d'Or två gånger.

Och nu har hon alltså även tagit hem Sveriges främsta fotbollspris.

– Jag mår jättebra. Det känns oerhört stort att vinna priset, jag spelar verkligen inte för att vinna individuella priser men det här är det största du kan få i Sverige tycker jag, klart jag velat vinna det någon gång under karriären. Jag är oerhört stolt och tacksam för landslag och klubblag som gjort mig så bra, säger Fischer.