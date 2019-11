Victor Nilsson Lindelöf tog hem sin andra raka guldboll under måndagskvällen. På plats på Cypern fick mittbacken ta emot priset som Sveriges bäste fotbollsspelare 2019.

Så här motiverade juryn att man delade ut priset till Lindelöf för andra året i rad:

”Priset går till en spelare som varit en del av ett starkt landslagsförsvar och etablerat sig som nyckelspelare i ett världslag på Europas största scener”, löd den del av motiveringen från tidningen Aftonbladet och svenska fotbollförbundet.

Lindelöf: ”Många man vill tacka”

Lindelöf tackade flera av ledarna han haft som ungdomsspelare och som släppte fram honom redan som 15-åring i A-laget i Västerås SK.

– Det är många man vill tacka, självklart familjen. Maja min fru och min son som betyder mest för mig. Och alla ledare och spelare här som har litat på mina kvalitéer, sa Lindelöf i TV4:s direktsändning från Cypern.

I en intervju med Aftonbladet hyllar Lindelöf fortsatt sin familj – och berättar om den tuffa tiden i mars när sonen Ted Louie föddes tre veckor för tidigt.

– Maja hade burit honom i magen och hade en särskild relation till honom redan, det blir en annan sak. Allt jag kunde göra var att försöka ge henna allt lugn jag kunde. Sedan blev det som det blev, och då fick jag försöka se till att hon var lugn. Det var jobbiga veckor, väldigt mycket känslor. Jag ville inte visa henne hur orolig jag var, jag fick hålla det inom mig. Men det gick bra, han kom ut, säger den svenske mittbacken till Aftonbladet.

Han berättar att United gav honom en dags ledigt efter den turbulenta förlossningen.

– Jag vet inte riktigt hur man fungerade efter födseln, allt man ville var ju att vara med honom. Men jag fick en dag ledigt, och måste tacka Ole (Solskjaer) för att han var så förstående. Ted Louie var väldigt svag när han kom ut, lite mer än tre veckor för tidigt. Vi fick åka in och ut på sjukhuset, så det var lite stressigt med allting.

Lindelöf efter att ha prisats

Lindelöf har under det senaste året vuxit fram till en given spelare i Manchester Uniteds backlinje. Han belönades tidigare under hösten även med ett nytt kontrakt med United och tillhör nu klubben till och med sommaren 2024.

Sedan Zlatan slutade i landslaget har det varit idel mittbackar som tagit hem Guldbollen. 2017, året då Sverige slog ut Italien i playoff-spelet till VM, gick priset till Andreas Granqvist och efter VM-succén 2018 gick priset till Lindelöf. Han blir nu den förste spelaren någonsin förutom Zlatan som vinner Guldbollen två år i rad.

- Jag är stolt och tacksam över att ha fått det här priset två år i rad, säger Nilsson-Lindelöf.

Hur ser du på att du har försvarat ”titeln” två år i rad?

- Det betyder att jag gjort något bra och att folk har tyckt om det. Det är svårt att förklara och jag är väldigt glad och stolt. Nu blir det ännu mer hårt arbete, jag har många år kvar på min karriär och kanske kan plocka hem någon mer.

- Som spelare går du inte runt och tänker på det, du gör bara det bästa för ditt lag, sedan blir man glad när de ringer och meddelar att man fått priset.

- Det betyder mycket.

