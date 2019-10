Victor Nilsson Lindelöf fick se Manchester Uniteds förlust mot Newcastle från läktaren. Mittbacken stoppades av ryggproblem, men ansluter ändå till landslagssamlingen under måndagen.

Trots känningen i ryggen ser Janne Andersson försiktigt positivt på mittbackens chanser till spel mot Malta och Spanien.

– Han var ganska hoppfull i går när jag sms:ade med honom. Medicinska teamet ska kolla på honom när han kommer hit. Jag hoppas han är tillgänglig. Men det kan ta några dagar.

Landslaget om Nilsson Lindelöfs skada

Landslaget dras redan med skador på mittbackssidan. Tidigare under måndagen kallades Djurgårdens Marcus Danielson in som ersättare för en fotskadad Pontus Jansson. I dagsläget är det inte aktuellt att kalla in en ersättare för Victor Nilsson Lindelöf.

– Med den information vi har nu så tror vi att han kommer att komma i gång efter någon dag. Men det kan ändras när vi får titta på honom, säger Janne Andersson.

Sverige ställs mot i tur och ordning Malta borta och Spanien hemma under den kommande samlingen.

Med fyra omgångar kvar av EM-kvalet är Sverige tvåa i, en poäng före tredjeplacerande Rumänien och två före fyran Rumänien.

