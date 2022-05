Beskedet kommer efter att Sverige missat VM-slutspelet i Qatar i vinter. Playoff-finalen mot Polen blev Danielsons sista landskamp i karriären.

– Att dra på sig den blågula tröjan och spela för Sverige har varit fantastiskt. Jag har känt en enorm stolthet och är tacksam att ha fått spela mästerskap och stora matcher med landslaget – det har varit en dröm och något jag alltid kommer att bära med mig, säger han i ett uttalande.

2020 lämnade försvararen allsvenskan och Djurgården för spel i kinesiska Dalian Pro. Men pandemin har förstört stora delar av tiden i klubblaget och Danielson har behövt sitta i karantän under en längre tid efter varje landslagssamling.

Janne Andersson: ”Ett tråkigt besked”

Det är också det som ligger bakom beslutet.

– Samtidigt har det tagit extremt mycket kraft att under de senaste åren tas sig in och ut från Kina under pågående pandemi. Jag har fått slita hårt för att komma i form till samlingarna och känner att jag inte har kraften att satsa vidare på det sättet mot EM 2024, vilket hade varit det naturliga målet.

Förbundskapten Janne Andersson om beskedet:

– Ett tråkigt besked, men självklart respekterar jag Mackans beslut. Jag vill tacka honom för hans värdefulla bidrag till landslaget under den tid han har varit med, och önska stort lycka till i framtiden.

