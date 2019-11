Vad? Lottning av grupperna till fotbolls-EM 2020.

När? Lördag, 30 november, klockan 18.00.

Var? Bukarest, Rumänien.

EM-lottningen i tv

SVT2 sänder direkt från lottningen i Bukarest.

Stream för lottningen till fotbolls-EM

Lottningen går att se på både Svtplay och på C More.

Så funkar lottningen till fotbolls-EM 2020

Totalt kommer 24 lag att lottas in i sex olika grupper. 20 lag kommer från EM-kvalet – övriga fyra lag kommer från playoffet i Nations League som avgörs i mars 2020.

Så delas seedningsgrupperna upp Grupp 1: Gruppvinnare rankade 1-6 Grupp 2: Gruppvinnare rankade 7-10 + bästa och näst bästa grupptvåan Grupp 3: Grupptvåor rankade 3-8 Grupp 4: Grupptvåor rankade 9-10 samt fyra vinnare från Nations League-playoffet Visa mer Visa mindre

Mästerskapet spelas i elva olika länder och värdnationerna har redan fått en grupp, både de som är klara för EM och de som kan säkra en plats via playoff.

Länder som redan fått en grupp Grupp A: Italien Grupp B: Ryssland, Danmark Grupp C: Holland (+ Rumänien om de tar sig till EM) Grupp D: England (+ Skottland om de tar sig till EM) Grupp E: Spanien (+ Irland om de tar sig till EM) Grupp F: Tyskland (+ Ungern om de tar sig till EM) Visa mer Visa mindre

EM-lottning – seedningsgrupper

Grupp 1

Belgien

Italien (värdland)

England (värdland)

Tyskland (värdland)

Spanien (värdland)

Ukraina

Grupp 2

Frankrike

Polen

Schweiz

Kroatien

Nederländerna (värdland)

Ryssland (värdland)

Grupp 3

Portugal

Turkiet

Danmark (värdland)

Österrike

Sverige

Tjeckien

Grupp 4

Wales

Finland

Vinnaren i A-playoff (Island, Bulgarien, Ungern, Rumänien)

Vinnaren i B-playoff (Bosnien-Hercegovina, Slovakien, Irland, Nordirland)

Vinnaren i C-playoff (Skottland, Norge, Serbien, Israel)

Vinnaren i D-playoff (Georgien, Nordmakedonien, Kosovo, Belarus)

Fotbolls-EM 2020 – möjliga grupper

Fetmarkerade länder är redan klara för gruppen.

GRUPP A

Spelar i Rom och Baku.

Italien

Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien

Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien

Finland/Wales

GRUPP B

Spelar i Sankt Petersburg och Köpenhamn.

Belgien

Ryssland

Danmark

Finland/Wales

GRUPP C

Spelar i Amsterdam och Bukarest.

Ukraina

Nederländerna

Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien

Vinnare i playoff A eller D*

GRUPP D

Spelar i London och Glasgow.

England

Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien

Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien

Vinnare i playoff C

GRUPP E

Spelar i Bilbao och Dublin.

Spanien

Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien

Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien

Vinnare i playoff B.

GRUPP F

Spelar i München och Budapest.

Tyskland

Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien

Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien

Vinnare i playoff A eller D*



* Om Island, Bulgarien eller Ungern vinner playoff A går de in i grupp F samtidigt som vinnare i playoff D går in i grupp C.

Om Rumänien vinner playoff A kommer de att spela i grupp C samtidigt som vinnaren i playoff A går in i grupp F.