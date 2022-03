Lögnen som upprör om Anthony Elanga: ”Jag fick en utskällning”

”Rhythm is a dancer, Anthony Elanga,

”You won’t stop him if you dare,

”He’s from Scandinavia, he’s United’s saviour, scoring goals from everywhere.

”Woooaaahhh it’s Elanga,

”Woooaaahhh you should see him in the air,

”Woooaaahhh it’s Elanga!”

Musik: Snap ”Rhythm is a dancer”