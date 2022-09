Under nästa vecka samlas landslaget inför matcherna mot Serbien och Slovenien i Nations League. Nu står det klart att Janne Andersson väljer att plocka in ytterligare en målvakt till samlingen. Landslaget meddelar att målvakten Leopold Wahlstedt, 23, kallas in.

Därmed består truppen av fyra målvakter.

– Andreas Linde är lite småkrasslig och vi har därför beslutat att plocka in Leopold Wahlstedt som en säkerhetsåtgärd, säger förbundskapten Janne Andersson till förbundets hemsida.

Leopold Wahlstedt spelar i norska Odds BK där han har noterats för sex hållna nollar på 23 matcher i år.

– Det är en stor ära att bli inkallad till herrlandslaget. Det har alltid varit en dröm för mig att få representera Sverige. Jag ser fram emot att få träffa alla och hoppas kunna bidra med mina styrkor under samlingen, säger Leopold Wahlstedt.