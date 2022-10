Lars Lagerbäck har tagit av sig kostymen och klivit ur Viasat-studion. Även lämnat Stockholm. Några dagar efter Sveriges 1–1-möte med Slovenien befinner sig den tidigare förbundskaptenen i Ovansjö. Hans andra hem.

– I dag har jag varit ute och kollat litegrann i vår kära skog, säger han.

Kontraster. Storstad och landsbygd, tv-jobb och skogsjobb.

Vad lämnade du den senaste landslagssamlingen med för känsla?

– Jag vet inte vad man ska hitta för ord. Tråkigt kanske är det bästa adjektivet.

Så är det nog. För tråkigt har det sannerligen varit kring det svenska landslaget.

Och då inte bara sett till den senaste samlingen. Under 2022 har Blågult spelat åtta landskamper, bara två har slutat med seger. Effekten av det: Ett missat VM-slutspel och en nedflyttning till Nations Leagues C-division.

Många har frågat och undrat: Hur kunde det gå så här illa? Lars Lagerbäcks svar:

– Det finns säkert många förklaringar. Det handlar om både spelartillgång och förändringen som Janne (Andersson, förbundskapten) och Peter (Wettergren, assisterande) bestämde sig för.

Att i somras kliva bort i från den klassiska 4-4-2-formationen till förmån för ett mer offensivt 4-3-3-spel.

– Det är bara att respektera, men det har ju visat sig att det kanske inte var det bästa beslutet. De ändrade sig på slutet, men det hjälpte ju inte, säger Lars Lagerbäck.

Tycker du att de aldrig borde ha övergett 4-4-2?

– Om deras bedömning var att det här var det bästa så … Sedan tog de väl ett halvt steg tillbaka först och sedan ett helt steg tillbaka de sista matcherna. Då gjorde de väl en något sånär korrekt analys.

Lagerbäck om svensk talangutveckling

På tal om förbundskapten Janne Andersson så har hans framtid diskuterats i efterdyningarna av de svaga landslagsresultaten. Ska han sitta kvar eller borde han sparkas? Lars Lagerbäck är tydlig i sin åsikt.

– Jag tillhör inte den skaran som tycker att tränare ska sparkas. Det ska vara något speciellt om jag ska tycka det. Det ligger ett ansvar på dem själva, men framför allt på arbetsgivaren. Vi snackade lite med Håkan (Sjöstrand, Svenska fotbollförbundets generalsekreterare) i Viaplay. Det vi frågade om, och det jag tycker blir viktigt nu, är att man tillsammans gör en utvärdering och bestämmer hur man ska gå vidare.

Utan att vara involverad i utvärderingen, hur tycker du att landslaget bör gå vidare?

– Det viktigaste tycker jag är att hitta ett lag som är organiserat och välbalanserat. Hitta en realistisk analys och ett sätt att spela på inför EM-kvalet. Risken är att de kommer vara ännu mer en underdog där. Då är det oerhört viktigt, om man ska klara det, att man får till ett fungerande försvarsspel. Fungerar det brukar anfallsspelet lösa sig på ett hyfsat sätt. Sedan ska man så klart inte lämna det därhän.

Lagerbäck tillägger:

– Nu riskerar jag att uppfattas som en bakåtsträvare här, men jag står för det jag säger. Alla lag som jag, under mina 40 år internationellt, har upplevt vinna något, oavsett om det är klubb eller landslag, kan du ganska enkelt analysera. De har nästan alltid en väldigt tydlig spelidé. Det tyder på att det är välorganiserade lag. Det är det jag lite saknar i svensk fotboll och har gjort i flera år nu.

– Sedan tror jag inte att man bara ska titta på landslaget. Jag tror också att man behöver se över framför allt talangutveckling och tränarutbildning.

Även det har varit i fokus under den senaste tiden. I samband med den senaste landslagssamlingen konstaterade till exempel Dejan Kulusevski:

– Jag tror att vi har ett stort problem i Sverige. Vi måste bli bättre i ungdomsåren, absolut.

Emil Forsberg tillade ”att det känns som att vi är lite snälla här i Sverige ibland” och förbundskapten Janne Andersson pratade om mittbackar. Eller snarare om bristen på försvarsstarka sådana.

– När vi var ute och hälsade på i nio allsvenska klubbar i januari blev det tydligt att många saknar försvarsstarka mittbackar i dag, sa han till magasinet Offside.

Lars Lagerbäck:

– Jag tror att det är bra om det sätts i gång en debatt för det här är en trend som har varit i många år. Det började redan på 90-talet att man blev mer och mer upptagen av att utveckla offensiva spelare, både vad gäller teknik och passningsspel. Successivt har även spelidén i Sverige, om du tittar på klubbnivå också, förändrats. Det är inte samma välorganiserade lag, tycker jag.

Är det oroande?

– Fotbollen har alltid gått i trender, men det har väl fått lite väl stor genomslagskraft. Också om du tar hänsyn till var i näringskedjan ett land som Sverige är. Eller Norge för den delen.

En del pekar på konstgräset och menar att det är svårt att fostra bra försvarsspelare på det underlaget.

– Det kan säkert påverka lite, spelet förändras på naturgräs kontra konstgräs. Sedan är det inte så att jag inte tror att det går att utveckla spelare på konstgräs. Och framför allt är det de som har ansvaret för att utbilda spelare som har ansvaret för att hitta den spelartypen som behövs.

Tycker du att svensk talangutveckling är på väg att hamna på efterkälken?

– Jag tror att det behövs en debatt hur man söker och utvecklar spelare. Även om tränarna är tillräckligt bra och förstår vad som krävs om du ska nå den absoluta toppen. Framförallt nå ut i internationell fotboll. Det var en tendens för några år sedan att vi hade fler yngre spelare i allsvenska klubbar. Nu har vi väl mer ramlat in i att det köps en hel del från utlandet också.

”Måste gå att kunna göra förbättringar”

– Jag vet inte hur mycket Sef (Svensk elitfotboll) och förbundet samarbetar i dag. På min tid var fotbollförbundet ansvarigt för de frågorna. Sedan tog Sef över ansvaret. Jag tror att det är jätteviktigt att man samarbetar där. På min tid var alla ungdomsförbundskaptener engagerade i akademierna. Jag vet inte hur det ser ut i dag, men jag tror inte att förbundet är så jätteinvolverat. Kanske att de lägger fram lite strategier, annars tror jag att Sef helt själva sköter talangutvecklingen i dag.

Efter er tv-intervju med Håkan Sjöstrand konstaterade Lasse Granqvist, i podcasten Sporthuset, att ledarskapet i svensk fotboll är obefintligt. Har du någon åsikt i den frågan?

– Jag känner Håkan (Sjöstrand) och han är generalsekreterare för en ganska stor organisation. Att han är allmän när han står i en tv-studio kan jag ha viss förståelse för, men nu har Lasse Granqvist rätt i att han måste se till så att det händer lite grejer hos de som har ansvaret för det här. Det är oerhört viktigt. Tillsammans med de som har ansvar på förbundet måste han se till så att det görs en ordentlig analys och debatt om man jobbar rätt eller inte. Jag tycker att det är dags att man tittar sig själva i spegeln. Jag tror också att det behövs en genomlysning av tränarutbildningen. Jag tycker, som sagt, att det finns en tendens att man kanske inte organiserar lag lika bra som man gjorde för ett antal år sedan.

I en analys och debatt, tror du att man kommer komma fram till att man jobbar på rätt sätt eller inte?

– Om du tittar på hur allsvenskan ser ut och hur man lyckas internationellt och med landslaget så ser det ju ut som att det har släpat efter och som att det måste gå att kunna göra förbättringar. Så här långt ner har väl inte svensk fotboll varit sedan 80-talet, om du tittar på både klubbar och landslag. Det ser inte så bra ut. Och jämför du med Norge som nästan alltid har legat efter oss, frånsett Rosenborgs 90-tal, så är ju de förbi oss nu både med landslag och klubblag.

Du nämner Norge, vad är det som de gör så bra just nu?

Lars Lagerbäck borde ha hyfsad koll där också. Han var ju norsk förbundskapten 2017-2020.

– Tittar du på A-landslaget så har de satsat mycket mer på talangutveckling de sista åren. Från förbundet sida också. Men att de är väldigt bra just nu, kanske ett av de mest lovande lagen, är nog lite tillfälligheter. Det är också intressant med talangutveckling … Tar du de unga, tongivande spelarna så har de aldrig gått igenom akademier. De kom in i seniorfotboll väldigt unga. Haaland (Erling), Ödegaard (Martin), Berge (Sander) … Där har du ett problem i länder som Sverige och Norge. De riktigt bra talangerna får oftast inte en tillräckligt bra träningsmiljö, framför allt inte matchmiljö. Att de har blommat ut så snabbt tror jag beror på att de kom in som 16-, 17-åringar i Elitserien i Norge och fick träna och spela under tuffa förhållanden.

Den norska ligan är rankad på 17:e plats av Uefa. Allsvenskan? 23:a. Tittar man på Fifas landslagsranking är Sverige visserligen före Norge, men Blågult väntas samtidigt rasa till nästa uppdatering. Från plats 20 till 25. Norge är 36:a i dag.

Trenderna ser inte speciellt positiva ut, men kanske kan de vändas?

– Det ska bli ett oerhört intressant landslagsår nästa år, konstaterar Lars Lagerbäck.

Ett EM-kval stundar, som tidigare nämnt. Lottningen dit sker den 9 oktober.

Janne Andersson om kritiken: ”Jag har fått 50 sms”