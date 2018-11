Lars Lagerbäck historisk efter nya norska triumfen

Norge har haft en strålande tendens sedan Lars Lagerbäck tog över.

Laget satt i förarsätet i sin Nations League-grupp och kunde vid händelse av seger borta mot Cypern under måndagskvällen säkra en plats i slutspelet.

Och det gick vägen.

Efter två mål av Ola Kamara, till vardags Zlatan Ibrahimovics lagkamrat i LA Galaxy, vann norrmännen gruppen två poäng före Bulgarien som i sin tur tappade poäng mot Slovenien.

Lars Lagerbäck historisk efter Norges triumf

Landets svenske förbundskapten Lars Lagerbäck har nu sett till att Norges herrlandslag för första gången sedan EM 2000 har chansen att avancera till ett mästerskap.

– Det här är ett lag att förälska sig i. Ett lag du kan tro på och som är i sin utvecklingsfas. Gratulerar till alla som gillar norsk fotboll, säger den tidigare landslagskaptenen och experten Brede Hangeland i norska TV2.

I och med segern mot Cypern är Lars Lagerbäck också historisk.

Inte sedan 1929 har Norges herrlandslag varit lika framgångsrikt som under 2018 (2,5 poäng i snitt per match) och Lagerbäcks vinstprocent på 80% är den högsta segerprocenten under ett kalenderår genom tiderna i norsk fotboll, skriver norska VG.