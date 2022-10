Det här är första gången på 20 år som Sverige ställs mot Spanien – men de bästa spelarna saknas på grund av en konflikt med förbundskaptenen Jorge Vilda.

Ett betydligt mer stjärntätt Sverige kunde tidigt få hål på det spanska reservlaget. I den 14:e minuten sprang Kosvare Asllani sig fri i djupled och skickade en elegant passning till Rebecka Blomqvist som satte dit 1-0.

Rebecka Blomqvist gick för ovanlighetens skull in från start i Peter Gerhardssons startelva, medan Stina Blackstenius inledde på bänken. Noterbart var även att Hanna Bennison klev in på mittfältet till fördel för Filippa Angeldahl.

Trots B-betoningen på den spanska truppen hotade hemmanationen ordentligt i mitten av den andra halvleken.

Kritiken: ”Kan inte bli annat än underkänt”

Då fick Zecira Musovic stå för två vassa räddningar.

Spanien fortsatte att pressa Sverige som hamnade längre och längre ned i försvarsspelet. Till slut sprack Musovic nolla – Marta Cardona serverades ett öppet mål och 1–1 var ett faktum.

– Jag tycker synd om henne (Musovic). Hon gör en fantastisk match och släpper in ett sådant skitmål för att man inte kan markera ordentligt. Det är en spelare som står två meter från mållinjen, helt omarkerad, och rakar in den. Det kan ju inte bli annat än underkänt, säger Olof Lundh i C Mores sändning.

Lina Hurtig fick ett gyllene läge att återta ledningen men anfallarens avslutsförsök blev för löst. Även Julia Zigiotti Olme hotade framåt, men bollen ville inte in.

Förbundskaptenen: ”Finns saker att förbättra”

Matchen i Córdoba slutade 1–1.

– Det är tydligt att Sverige behöver träna försvarsmässigt, säger C More-experten Hanna Marklund efter slutsignalen.

Peter Gerhardsson var mindre nöjd med resultatet.

– Jag vill alltid vinna matcher, jag hade varit mycket gladare om vi hade satt det där läget på slutet. Så är det alltid. Vi gör en del bra saker. Sen finns det en del saker vi måste jobba med att förbättra, säger förbundskaptenen till C More.

– Det är svårt att svara från min position om vi försvarar för lågt. Det är sådant man får titta på i efterhand. Just nu är det mer känslor än analys. Men vi visste om deras passningsskicklighet och och vissa lägen måste vi vara tuffa och få stopp på dem.

Sverige får chans till revansch på tisdag, då möter landslaget Frankrike i Göteborg.