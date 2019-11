Sverige är klart för EM-slutspelet 2020 och kan blicka fram mot ännu en mästerskapssommar under Janne Andersson och Peter Wettergrens ledning.

I morgon kväll äger EM-lottningen rum i Bukarest, Rumänien där totalt 24 lag kommer att lottas in i sex olika grupper. 20 lag kommer från EM-kvalet och övriga fyra nationer kommer från playoffet i Nations League som avgörs i mars 2020.

De 24 lagen kommer att delas upp i fyra olika seedningsgrupper (sex nationer i varje) enligt följande:

Grupp 1: Belgien, Italien, England, Tyskland, Spanien, Ukraina.

Grupp 2: Frankrike, Polen, Schweiz, Kroatien, Nederländerna, Ryssland.

Grupp 3: Portugal, Turkiet, Danmark, Österrike, Sverige, Tjeckien.

Grupp 4: Wales, Finland samt fyra vinnare från Nations League-playoffet.

Undviker gärna playoff-lagen

På plats i Bukarest för att följa lottningen kommer förbundskapten Janne Andersson att vara tillsammans med landslagsledningen.

– Jag åker dit med ett öppet sinne, sedan får vi se hur det blir. Det finns vissa faktiska omständigheter som att vi inte kan hamna med Ryssland eller Danmark, det är redan klart men sedan vet vi inte så mycket mer. Vi får hantera det utifrån lottningen. Det var glädjande efter playoff-lottningen att det inte kan bli en omlottning. Utifrån hur de har rört till det här, dels med tolv spelorter och playoff i mars, så är det här så bra det kan bli, säger han och fortsätter.

– De (Uefa) som har bestämt det här en gång i tiden, de kan ju inte sova gott om natten när man inser konsekvenserna att det är tolv eller elva nationer som ska spela två hemmamatcher under EM. Ur det sportsliga perspektivet håller det inte. Det är dåligt uträknat. Jag brukar aldrig ha synpunkter, att det fanns möjlighet för tolv nationer att få hemmaplansfördel är inte sportsligt fair play. De flesta värdländer får ju det, som till exempel Danmark. Jag har inget emot dem, men att de ska få spela tre hemmamatcher på Parken men att vi inte får något på Friends arena, det känns ju jättekonstigt. Samma sak gäller Italien till exempel.

Hur klurigt är det att scouta nationer från pott fyra eftersom att det tillkommer fyra lag från playoffet till gruppspelet i EM. Om ni hamnar i en sådan grupp så vet ni inte vilken nation det blir förrän efter playoff-spelet.

– Så är det. Om vi hamnar i en EM-grupp där det ska fyllas på med ett playoff-lag, det ställer ju till det lite grann. Vi har mars-samlingen på oss att titta på lagen, sedan är det några träningsmatcher innan EM som man har chansen att titta på lagen. Jag kommer hellre i en grupp där jag vet att motståndet är klart redan nu så att vi kan förbereda oss. Annars får vi hantera det också. Jag tycker det är olyckligt att det är fyra grupper där man inte vet vilket det fjärde laget är, det ställer till det så klart. Jag hamnar hellre i en grupp där jag vet hur det blir så att vi kan jobba med andra förberedelser.

Janne hyllar Forsberg

Den närmsta tiden kommer Janne Andersson och Peter Wettergren att ägna åt att förbereda januariturnén samt resa runt i Europa för att bevaka spelarna i deras klubblag. Han är av uppfattningen att konkurrensen blivit tuffare och tuffare.

– Jag och Peter (Wettergren) kommer att resa mycket för att titta på spelarna i klubbmiljön. Som jag ser det i dag kommer det bli ett tufft jobb att ta ut truppen, det är många spelare som har gjort det bra, säger han.

En av de formstarkaste landslagsspelarna just nu är Emil Forsberg. Mittfältaren stod för en imponerande insats mot Rumänien och har följt upp det med fina prestationer i RB Leipzig där han i veckan stod för två mål mot Benfica när laget säkrade vidare avancemang från gruppspelet i Champions League.

– Fantastiskt roligt för Emil. Alla vet vilken bra fotbollsspelare han är. Han har haft skadeproblem under en ganska långa period, sedan tog han ett halvår där han byggde upp sig själv. Efter det har han bara vuxit. Det är jätteroligt för Emil. Nu nickade han in målet dessutom. Både jag och Peter hade sms-kontakt med honom. Peter skrev till Forsberg att han får bli måltavla på våra hörnor också, han ska in i straffområdet nu. Vi skrattade åt det efteråt. Det är bara hoppas att han och de andra spelarna fortsätter att vara friska och spela bra, säger Janne Andersson.

Ett antal spelare har varit skadade, bland annat Viktor Claesson och Jakob Johansson. Hur stora är förhoppningarna att ha båda spelklara inför EM?

– Ja, och vi har dessutom Ludwig Augustinsson och Martin Olsson. Martin har varit långtidsskadad och Ludde är i gång igen, vilket är roligt. Vad det gäller de andra så är det inget som är kört. Vi får ta det efterhand och hur rehaben går. Jag utesluter inget som det är i dag, det är ett halvår tills jag tar ut truppen. Det hinner hända mycket. Men det är ingen som är utesluten som det ser ut i dag.

Hur ser du på Martin Olsson väg tillbaka?

– Jag pratade med honom i veckan. Han är frisk och kör nu, men ska göra klart med en ny klubb. Vi får se var han hamnar i januari, han är hel och frisk nu. Det är kul att han är på gång igen.