”Snyggaste målet i hela min karriär”

Efter 22 minuter av svenskt övertag, några farliga omställningar från Kosovo och stora tekniska problem med VAR-systemet pekade domaren Marco Di Bello på straffpunkten.

Det tog hela sju minuter för italienaren att fastställa att bollen faktiskt tagit på Kosovos högerback Florent Hadergjonajs arm efter protester från Viktor Claesson.

Till sist var det dags för Emil Forsberg att stega fram och få det att se enkelt ut att lägga en straff i ett VM-kval. Han lurade Muric i målet och skickade iskallt in 1-0 i det vänstra hörnet.

Sverige kom till matchen pressade efter den tunga kvalförlusten borta mot Grekland i september.

Pressen skruvades upp när Kosovo öppnade andra halvlek aggressivt och Robin Olsen räddade Sverige från en kalldusch.

Alexander Isaks drömmål

Då klev Alexander Isak fram.

Efter att han snurrat upp halva Kosovos försvar och tvingat Muric i målet till en jätteräddning testade han på nytt. Först bjöd anfallaren på en tunnel innan han drog till med ett skott från utanför straffområdet. Den här gången var målvakten chanslös och fick se bollen segla in i krysset.

– Alexander Isak gör sitt vackraste landslagsmål, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

– Han bokar biljett till prisutdelningen årets mål i Sverige, när det ska delas ut. Det är en blandning av skruv och kraft, han bara borrar upp bollen i det bortre krysset. Det här målet håller högsta Zlatan-klass. Oj, oj, oj, vad läckert, säger Radiosportens expert Richard Henriksson i sändningen.

Quaison med superinhopp

När Robin Quaison kort därefter kom in och ersatte Alexander Isak ville han inte vara sämre.

Quaison vände bort sin back och vann en närkamp innan han tog sig förbi ytterligare två försvarare och tryckte kyligt in slutresultatet 3-0.

– Man märker att han vill in och visa Janne vad han kan, säger Hanna Marklund i C More.

På tisdag ställs Sverige mot Grekland när VM-kvalet fortsätter.

Janne Anderssons hyllning: ”Liknar Zlatans mål i Ajax”

Alexander Isak var till en början blygsam när han ombads kommentera sitt drömmål i C More.

– Bra aktioner leder till bra mål, jag hade självförtroende från en aktion innan.

C Mores reporter Ali Reza lyckades till slut dra fram ett självberömmande citat från målskytten.

– Det kanske är mitt snyggaste mål i karriären. Jag vet inte.

Förbundskapten Janne Andersson får lättare fram beröm, och drar en jämförelse till Zlatan Ibrahimovic.

– Först har han en dribblingsräd som liknar Zlatans mål i Ajax, tyvärr blir det inte mål. Den andra är en individuell prestation av allra högsta klass.

– Har man den här typen av spelare som kan avgöra och lösa upp knutar, dribblingarna han har innan målet är fantastiskt. Vi såg bollen hela vägen, det är en jätteprestation han gör där. Robin Quaison gör också ett bra inhopp och ett fint mål. I ett starkt kollektiv är det viktigt med individer som gör avgörande grejer.

LÄS MER: Bland det vackraste jag någonsin upplevt

LÄS MER: Getingbetyg på svenska spelarna