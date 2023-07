För bara ett par dagar sedan stod Nya Zeeland för en skräll när de framför rekordstor publik slog Norge med 1–0 i Auckland.

Men premiären skakades av det skottdrama som inträffade i närheten av flera landslags hotell, när en ensam gärningsman gick in i en byggnad under ombyggnation och sköt ihjäl två personer innan han själv sköts.

I väntan på nästan match, som spelas på tisdag för Nya Zeeland, tränar man på i Auckland. Lördag kväll, nya zeeländsk tid, blev däremot inte så lugn som laget hoppades på.

Efter att ett brandlarm utlöst tvingades hela landslaget evakueras via rökfyllda trappor, enligt The New Zealand Herald efter att eld brutit ut.

Alla spelare och alla ledare i det nya zeeländska laget ska ha klarat sig och förflyttades till ett en privat del middagsdel rakt över gatan, i väntan på nya besked.

Norska spelare ger okej

Tidningen The New Zealand Herald skriver också att en särskild brandutredare tillkallats till plats då brandmännen bedömande branden och röken som misstänksam.

Fyra personer ska ha förts till sjukhus efter att de andats in röken.

Totalt bor åtta VM-lag i närheten. Förutom Nya Zeeland även, USA, Vietnam, Argentina, Norge, Filippinerna, Portugal och Italien.

Enligt Dagbladet har Norge inte fått någon information om branden och sitter lugnt på sitt hotell.

