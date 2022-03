Backkrisen i landslaget fortsätter.

Ludwig Augustinsson utgick sjuk inför matchen mot Tjeckien varpå Pierre Bengtsson blixtinkallades till landslaget. Samtidigt som Emil Krafth var avstängd och Marcus Danielson inte hade spelat en ligamatch sedan december.

Och under gårdagens vinstmatch mot Tjeckien fortsatte problematiken.

Vänsterbacken Martin Olsson startade matchen, men han fick skadekänningar redan i den första halvleken.

Olsson spelade vidare, men i den andra halvleken utgick han skadad.

– Tråkigt för Martin så klart. Han gjorde en bra insats i matchen i går och vi hoppas att han är tillbaka på plan så snart som möjligt, sa förbundskapten Janne Andersson efter matchen.

Martin Olsson lämnar samlingen

Nu kommer nästa smäll.

Olssons skada innebär att han inte kommer att vara aktuell för den avgörande playoff-finalen mot Polen på tisdag. Han lämnar därmed samlingen, berättar landslagets presschef Jakob Kakembo Andersson.

”Idag tränar samtliga spelare förutom Martin Olsson som fick en känning under gårdagens match som är så pass allvarlig att han inte kommer vara aktuell för spel mot Polen. Martin kommer att lämna samlingen under dagen, ingen ersättare kommer att kallas in. Vissa spelare deltar bara på delar av träning utifrån belastning.”, skriver han i ett meddelande.

På tisdag möter Sverige Polen i Chorzow i en direkt avgörande playoff-final. Vinnar av den matchen får en plats i VM i Qatar.