John Guidetti kallas in till landslaget

Landslaget samlades inför Nations League-matcherna mot Frankrike och Portugal under måndagen.

Tidigare stod det klart att Martin Olsson stoppats från att medverka på grund av flera covid-19-fall i klubblaget Helsingborgs IF. Under tisdagen meddelade Janne Andersson att en – något oväntad – ersättare ansluter till laget under kvällen. Det rör sig om Alavésanfallaren John Guidetti.

– Det är några spelare som har lite småkänningar. Det kombinerat med att Martin Olsson återkallades i söndags gör att jag tar in en spelare till i truppen, säger förbundskapten Janne Andersson till förbundets hemsida.

Olika förutsättningar

Janne Andersson har tidigare belyst att spelarna kommer med olika förutsättningar inför samlingen.

– Normalt sett har jag ganska klart för mig hur jag ska göra, men nu har jag inte alls samma tydlighet. Spelarna kommer från helt olika förutsättningar så jag får se hur status är, sa han till SportExpressen igår.

John Guidetti var efter en tuff höst i Alavés, där han stundtals var utanför truppen, utlånad till tyska Hanover under våren. Där stod han för tre mål på 14 matcher.

På lördag inleder Sverige Nations League med match mot Frankrike. Och på tisdagen står Portugal för motståndet. Båda matcherna spelas på Friends Arena.