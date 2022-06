Joakim Nilsson, Kristoffer Olsson och Mattias Svanberg har lämnat landslagssamlingen och åkt hem. Olsson och Svanberg är avstängda mot Norge.

Vad gäller Joakim Nilsson så klev han av skadad i torsdagens möte med Serbien (0–1). Orsaken var problem med ett knä.

– Jag har haft en liten irritation i knäet, därför var jag tvungen att byta. Jag trodde att jag var redo, sa Nilsson efter matchen.

U21-landslagsspelarna Pavle Vagic och Aiham Ousou har båda kallats in till truppen. De anslöt under fredagen och fanns på plats under träningen på Friends arena.

Senare under fredagen meddelade landslaget att Janne Andersson kallar in Magnus Eriksson. Han ansluter under kvällen.

Alexander Isak körde rehab

Vagic och Ousou tränade dock inte kollektivt utan ägnade sig åt rehabilitering – likt många andra.

– Alla som spelade i går rehabar förutom Emil (Forsberg) och ”Gabbe” (Gabriel Gudmundsson), säger Niclas Green.

Även Alexander Isak, som inte spelade alls mot Serbien, körde rehab.

Med Joakim Nilsson borta talar mycket för att Hjalmar Ekdal och Edvin Kurtulus bildar mittbackspar mot Norge på söndag. Båda gjorde sina landslagsdebuter mot Serbien.