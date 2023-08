Millimetrarna var på Sveriges sida när Lina Hurtig avgjorde åttondelsfinalen mot USA från straffpunkten.

Japan vann sin grupp efter storseger mot favoriten Spanien och i åttondelsfinalen slog man Norge med 3–1.

Storstjärnan Saki Kumagai följde dramat som avgjorde vilka Japan ställs mot i VM-kvartsfinalen i Auckland på fredag.

– Det var en väldigt spännande straffläggning. Även om det var en del misstag hade USA chansen att vinna två gånger. Jag tror Sverige får självförtroende från det, säger hon.

”Tycker det är viktigt att förbereda sig för det”

Två dagar efter Sveriges straffseger ägnade det japanska laget den sista delen av träningen åt just straffar. Det var första gången under VM som laget tränade på straffar, i alla fall första gången under en träning där medierna fick närvara.

Laget stod vid mittcirkeln medan en spelare i taget klev fram mot straffpunkten.

– Om det går vill jag att det avgörs innan det går till straffar. Men jag tycker det är viktigt att att förbereda sig för det. Vi gör det vi måste göra för att vara det, säger Saki Kumagai.

Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson har varit tydlig med att han inte tycker det går att träna på straffar.

Blågult bränsle: ”En fördel”

I stället har Gerhardsson lyft fram den mentala biten där landslagets psykolog Rasmus Liljeblad spelar en viktig roll.

Och han tror Sverige har ett psykologiskt övertag om det går till straffar på fredag.

– Ja, men jag tror att alla som har varit med om en straffläggning ganska nyligen har en erfarenhet. Det tror jag alltid är bra för oss och så har vi alltid tagit det. Det blir en erfarenhet som vi kan börja prata om. För vi kan prata om saker innan det har hänt, det brukar vi också göra. Men sen när någonting väl har hänt, då blir det som lite bränsle att fortsätta prata om det och förbereda sig.

– Så det tror jag absolut är en fördel för oss att vi nyss har varit med om det.