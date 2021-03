Jannes drag: Så startar Sverige mot Georgien

Janne Andersson såg tidigt ut att ha bestämt sig för att spela med Zlatan Ibrahimovic och Alexander Isak på topp i torsdagskvällens möte med Georgien på Friends. Samtidigt flaggade han för att det kunde bli rätt olika elvor i de båda VM-kvalmatcherna med tanke på att flera spelare är slitna efter hårt matchande och en del skavanker. Och när startelvan presenterades för spelartruppen var det också en rad stjärnor utanför elvan, något som Sportbladet var först med att rapportera.

Stjärnduo vilas

Enligt uppgifter som SportExpressen fått bekräftade vilas Robin Olsen och Emil Forsberg samtidigt som Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson bildar centralt mittfält och Viktor Claesson tar hand om en kant. Att Olsson och Larsson går in centralt innebär sannolikt att Albin Ekdal är utanför startelvan. Sportbladet uppger sedan att Kristoffer Nordfeldt tar plats i målet, Kulusevski går in på en kant och att Zlatan och Alexander Isak går in på topp.