Sverige ställs mot Malta på hemmaplan (7 juni) och borta mot Spanien (11 juni) i de kommande EM-kvalmatcherna. På söndagen samlades landslaget i Stockholm där man också senare i dag kommer att hålla sitt första träningspass.

”Quaisons rehabilitering har gått bra”

På söndagsförmiddagen mötte förbundskapten Janne Andersson media under en presskonferens på landslagshotellet där han bland annat lämnade besked om Andreas Granqvist, som dragits med ljumskproblem, och Robin Quaison som haft en fotskada.

– Inget nytt har hänt. I dag är det match för Helsingborg och så länge Granqvist tillhör Helsingborg så kommunicerar klubben hur dagsformen är. Efter matchen ansluter Granen till oss och då blir han vår spelare, säger Janne Andersson.

– Vi är väldigt noga med det och kring skador, det är deras spelare, men vi har inget nytt att rapportera och vi har inte fått några återbud. Quaisons liga är slut och han har fortsatt sin rehabilitering, den har gått bra.

Hur länge kan ni vänta med Granqvist? Vill ni att andra mittbackspar spelar ihop sig på träningarna?

– Rent generellt ska man säga att när vi har träningar med landslaget så blandar vi spelarna och mittbackarna på träningarna. Lindelöf och Granqvist har tränat med andra mittbackar också. Vi kommer inte att spela ihop ett mittbackspar i veckan, det händer grejer hela tiden och då måste alla kunna spela med varandra. Vi har ett bra exempel i VM-premiären där Victor (Lindelöf) blev sjuk och Pontus (Jansson) kom in och spelade. Vi har valt att jobba på det sättet just för att alla ska kunna spela med varandra. Alla ska känna till hur vi spelare och det finns ingen deadline så vi får ta det efterhand hur det ser ut.

”Finns ingen restriktioner kring Forsberg”

Robin Olsen, som varit förstemålvakt i landslaget under Janne Andersson, har fått sparsamt med speltid i AS Roma under våren.

– Robin Olsen har haft en vår med mindre speltid i Roma, tyvärr. Vi vill alltid att våra spelare ska spela och det är klart att jag hellre hade velat att Robin spelat mer och att alla spelare är friska. Men jag är krass med de här grejerna. Jag känner mig ganska ostressad kring det, spelarna brukar kunna bidra på rätt sätt, även om allas förutsättningar inte är perfekta.

Slutligen kommenterade han Emil Forsbergs fysiska status. Mittfältaren lämnade den förra landslagssamlingen på grund av skada men enligt Janne Andersson är Forsberg frisk och redo för att spela båda matcherna mot Malta och Spanien om så krävs.

– När vi gick in i förra samlingen så var det inte aktuellt med två 90 minuters matcher. Helgen efter spelade han med Leipzig vilket var 75 minuter och sedan hade han en cupmatch efter det som han stod över. Nu senast när jag talade med Emil fanns det inga restriktioner. Vi hoppas att det inte ska finnas någon begränsning den här gången.