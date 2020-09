Dejan Kulusevski är en av Europas bästa unga spelare. Han blev vald till Serie A:s bästa och han gjorde tvåsiffrigt med mål och assist i ett lågt stående lag. I Italien har han varit ”the talk of the town” i ett år. Sedan kom Juventus, ett av Europas bästa lag, och pungade upp en halv förmögenhet. Andrea Pirlo är redan såld på grabben från västerort som gjorde kaos med BP:s 98:or när han blev åldersroterad uppåt.

Didier Deschamps hade videostuderat och förberett sin vänsterkant på press med obligatoriskt understöd. Dejan själv sa på ortenslang att han var chockad över petningen. Det låter starkt, men var bara ett ärligt svar i stundens hetta. Egentligen var han nog mest förvånad med tanke på... allt egentligen, men inte minst formen och de urstarka träningarna han gjort under veckan.

Innan du väljer #team ska du ha klart för dig vilken spelartyp Kulusevski är. Många, de allra flesta, verkar nämligen tro att han är en lirare som trollar på den sista tredjedelen. Därför köper man Jannes defensiva val mot Frankrike.

Det är ignorant, om man nu ska ha en stark åsikt i frågan.

Juventus stora unga satsning är långt från bara en lirare. I Parma har han krigat för sitt lags överlevnad där 90 procent av matcherna har handlat om att stå rätt, pressa, riva och slita i defensiven. Trött och slutkörd har han ändå haft tillräckligt klart huvud och pigga ben för att vara avgörande offensivt i den korsbeprydda tröjan.

Janne är bara lite för old school

I det svenska landslaget ska man växa in ena sekunden – den andra spelar ålder ingen roll.

Här säger ju Janne emot sig själv. Man ser hur blodet kokar i honom när han får frågan, därför tillåter han att vissa känslor sipprar igenom stenansiktet. Han är vansinnig. Bakom masken finns Tysklands-Janne, redo att gå till fysiskt angrepp.

Frågan är varför Kulusevski ska växa in i det landslag han redan varit en del av en tid. Vad är det som ska växa på bänken? Alla vi som följt varenda steg han tagit sedan Serie A-debuten i Atalanta vet att vi har att göra med en färdig spelare redo för de största matcherna. Nu har jag verkligen inga problem med ersättarna, men låt oss vara lite nyktra och ärliga; Dejan Kulusevski är på en annan nivå. Varje aktion är skarp. Det borde inte ens finnas en konkurrenssituation, precis som att ”Ponne” numera är så given bredvid Nilsson-Lindelöf att övriga mittbackar kan glömma speltid förutsatt att ingen skadar sig.

Förmodligen kommer Dejan Kulusevski starta varenda landskamp från och med nu, det här kommer blåsa förbi och Janne kommer som vanligt stå som vinnare.

För han är varken inkompetent eller ett jävla skämt som Zlatan skriver. Han är bara lite för old school, lite för mossig i besluten för sitt eget bästa ibland.

Beslutet att bänka Kulusevski var fel. Där har Zlatan rätt. Det är bara att tugga i sig för Janne. Gör om, gör rätt.

Ny chans på tisdag mot Portugal.