Janne berättar om mardrömsbeskedet

Under kvällen presenterar Janne Andersson 26 spelare som kommer att spela sommarens EM för Sverige.

Zlatan Ibrahimovic gjorde nyligen comeback i landslaget, men ådrog sig en skada under inledningen av maj under en Serie A-match mot Juventus. Rapporterna var till en början hoppfulla om att skadan var lindrig.

Men under söndagen kom mardrömsbeskedet: Zlatan missar EM efter en knäskada.

Janne Andersson var under tisdagsmorgonen med i SVT:s Morgonsstudion och berättar om samtalet från stjärnan.

”Det kändes hoppfullt”

– Det var bra, om det nu kan bli bra utifrån perspektivet att han meddelar att han behöver rehab i sex veckor. Tråkigt tyckte han, tråkigt tyckte jag och vi alla. Vi spelade två matcher med honom och det kändes hoppfullt. Men det är en del av fotbollen, säger Andersson och fortsätter:

– Med åren lär man sig att bli ganska krass i de här frågorna. Det händer nästan alltid något, några skador. Jag har inte gjort mer än att konstaterat att det är jättetråkigt. Men vi har spelat utan Zlatan innan och gjort det bra.

Andreas Granqvist är ett stort frågetecken kring kvällens EM-uttagning. Mittbacken har haft stora skadeproblem under det senaste året, och har inte övertygad under de matcher han spelat med Helsingborg under säsongen.

– Andreas har varit skadad tyvärr och han har inte dagsformen i dag för att ta en plats, men han har andra egenskaper i sitt ledarskap. Vi kommer vara inlåsta i en bubbla förhoppningsvis länge. Hur vi har det tillsammans, hur vi funkar, den delen... Det är viktigt att spelare och ledare tillför energi, säger Andersson.

Mästerskapet inleds den 11 juni och Sverige ställs mot Spanien, Slovakien och Polen.