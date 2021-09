Dagen efter segern mot Spanien var humöret på topp i den svenska truppen. De som inte spelade under torsdagen tränade på Friends arenas gräs, medan de som startade satt på motionscyklar, körde rehabiliteringsträning och tittade på träningen. Spelarna gick runt och myste, skämtade och var exakt så där avslappnade som de ska vara efter att ha vunnit mot Spanien.

Det är så mycket som imponerar med 2-1-segern mot ett av världens bästa landslag. Modet som de svenska spelarna visade, att de inte lade sig på defensiven, att de stod upp mot världsspelare och gav oss förhoppningsvis en vink av hur Janne Anderssons ”nya” landslag kommer att se ut i framtiden.

Det är en ljus framtid i så fall. En offensiv framtid. Bara tre matcher är spelade av det här VM-kvalet men Sverige har redan kopplat ett fint grepp om gruppsegern och en direktplats till VM i Qatar nästa år. Nu ska Blågult städa av en helt meningslös träningsmatch mot Uzbekistan hemma, innan det är dags för nästa VM-kvalrysare. Grekland i Aten.

Helander eller Danielson?

Efter segern mot Spanien är självförtroendet så klart på topp hos de svenska spelarna och för Janne Andersson kommer lagguttagningen blir en enkel historia.

Förutom på en position.

Mittbacksplatsen bredvid lagkaptenen Victor Nilsson-Lindelöf. Marcus Danielson, som varit Jannes förstaval under en längre tid, var avstängd mot Spanien. Nu är han tillbaka och då blir det angenäma problem för förbundskaptenen. Peta Helander, en spelare som precis gjort en strålande insats och som kommer från att ha avgjort Old Firm, eller peta en av de spelare som ha litat mest på under det senaste året?

För mig är svaret givet. Filip Helander måste få fortsatt förtroende. Det finns inget annat.

Att peta honom mot Grekland vore ett mycket märkligt beslut. Framför allt med tanke på att Danielson inte spelat ligamatch på ett bra tag utan i stället hållit i gång och tränat med Djurgården.

Det brukar ju heta att en förbundskapten eller tränare aldrig ska ändra på ett vinnande lag. Det stämmer ibland och ibland inte. Men till den viktiga bortamatchen mot Grekland ska Janne Andersson självklart rätta sig efter den devisen.