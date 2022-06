Det blåser nya vindar runt det svenska herrlandslaget.

När förbundskapten Janne Andersson kliver in i kvällens Nations League möte med Slovenien på Stadion Stozice i Ljubljana gör landslaget det i en helt ny skepnad.

Dels har ett nytt spelsätt lanserats för landslagstruppen. Tanken är att det ska ge ett lite större utrymme och tydligare roller för Sveriges offensiva spelare.

Under tiden fortsätter Blågult att gå igenom ett generationsskifte med en hel del unga spelare som behöver ta ett större ansvar i den svenska landslagströjan.

Utmaningen blir än större att göra det utan lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, Albin Ekdal, Martin Olsson och Zlatan Ibrahimovic som alla sitter på enorm landslagsrutin.

Till Nations League-samlingen i juni har Andersson förmodligen tagit ut sin mest orutinerade trupp någonsin sett till antalet spelade landskamper.

Siffrorna som visar nystarten

När Sverige spelade VM i Ryssland 2018 hade VM-truppen i snitt 29,87 landskamper per spelare och för bara ett år sedan, under EM-slutspelet, hade Blågult 35,62 landskamper per spelare. Det går att jämföra med nuvarande Nations League-trupp som har 19,52 landskamper per spelare.

Siffrorna som visar landslagets nystart • VM 2018-truppen 687 landskamper i truppen fördelat på 23 spelare = 29,87 landskamper per spelare • EM 2020-truppen 926 landskamper i truppen fördelat på 26 spelare = 35,62 landskamper per spelare • VM 2022 playoff-truppen 805 landskamper i truppen fördelat på 26 spelare = 30,96 landskamper per spelare • Nations League 2022-truppen 488 landskamper i truppen fördelat på 25 spelare = 19,52 landskamper per spelare Visa mer

Janne Andersson medger att det blir en tuff utmaning att bygga ett nytt spelsätt utan några av landslagets mest rutinerade spelare vid sin sida.

– Utmaningen är stor, så klart, säger förbundskaptenen inledningsvis.

Sedan fortsätter Andersson:

– Å andra sidan är den stor nästan varje gång vi har landslagssamling. Det är en jätteskillnad. Jag får en del frågor om unga, spännande spelare som ska vara med och brukar säga på skoj: ”Vilka menar du?”. Alexander Isak har startat 22 matcher i landslaget och hoppat in i tolv landskamper. Han gjorde debut i januari 2017 och har varit bofast i truppen i tre år. De här spelarna som fortfarande är unga förväntar jag mig ska kliva fram.

Janne Anderssons instruerar landslagsspelarna under en träning. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Isak spelar på en nivå att han ska leverera i vårt landslag, som han redan gör. Dejan Kulusevski är inte ny, han är etablerad och har spelat oss till ett mästerskap. De här spelarna spelar på en hög nivå. Det jag vill se är att de tar ansvar där ute. Däremot om vi pratar om Anthony Elanga så kan jag inte förvänta mig lika mycket. Han har gjort flera matcher i Manchester United under säsongen och det är en lovvärd start som ung spelare.

Förbundskaptenen understryker:

– Men jag kan inte förvänta mig samma sak av honom.

Andersson menar på att kommande samling är ett ypperligt tillfälle för flera av spelarna att växa fram till viktiga pelare i landslaget, både på och utanför planen.

– Jag vill att de här killarna tar ansvar och sätter en standard. Förut fanns en Marcus Berg att luta sig emot för till exempel Alexander Isak, då fanns en Sebastian Larsson också. De spelarna finns inte nu. Det blir jäkligt spännande att se. Jag har varit med om flera ombyggnationer tidigare och min erfarenhet är att om man ger spelare förtroende så tar dem det. Jag hoppas att de gör det nu också, säger han inför matchen mot Slovenien.

”Vi måste kliva fram”

Dejan Kulusevski har hunnit samla på sig 22 A-landskamper för Sverige och bytt italienska giganten Juventus mot Tottenham där han växt fram till en nyckelspelare under Antonio Conte. Även 22-åringen är inne på att mycket mer krävs av Blågults unga garde.

Ingen Ekdal, Lindelöf och Zlatan denna samling. Hur blir det och vilka krav ställer det på er andra som har varit en del av landslaget att ta ansvar i deras frånvaro?

– Det är väldigt viktigt, vi måste kliva fram både utanför och på planen. Massa ledare är borta, som du säger, och då är det viktigt att vi hjälps åt tillsammans.

– Jag tror det kommer gå bra. Vi är en bra grupp och det finns ledare här, men vi kan växa, och jag hoppas att vi gör det.

Dejan Kulusevski och Anthony Elanga. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Janne vill ändra spelsätt, vad tycker du om det?

– Jag tycker det är bra. Det har kommit fram nya spelare som har nya positioner men det kommer ta tid. Det sätter sig inte efter en träning direkt, vanligtvis har lag två eller tre månader på sig att förbereda ett nytt spelsätt, och jag tror inte det kommer fungera direkt. Men vi är bra spelare i landslaget, det kommer ta tid och alla måste ha tålamod.

Vilken blir din roll i landslagets nya tänk?

– Det är tänkt att jag ska spela lite mer på kanten, lite som i Tottenham, och det blir kul för mig att hitta nya vinklar och få till ett bra spel här. Janne var och hälsade på mig i London, han förklarade hur han tänkte, och frågade hur jag såg på det också. Vi pratade generellt om fotboll och det var kul att han kom för att titta på en av mina matcher.

Ser du dig som en stor orsak till att landslaget ändrar om?

– Det är så det ska vara, man ska kolla på vilka som spelar i laget, och det finns jättebra spelare i landslaget. Vi har många yttrar i Sverige, jag tänker på Jesper Karlsson, Viktor Claesson, Anthony Elanga och mig själv. Vi är många yttrar så det är bra att ha yttrar.

Janne Andersson sitter på ett podium och nickar instämmande.

– Det som har förändrats är att ett antal stamspelare har försvunnit. Det är ett antal andra spelare som ska bära det här landslaget nu och vi ska anpassa vårt spel efter deras roller.

TV: Dejans hyllning: ”Han är en vinnare”