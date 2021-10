Det är, för Sverige, ett av de mest avgörande ögonblicken under sommarens EM-slutspel. Nio minuter in på övertiden i åttondelsfinalen mot Ukraina så kom Danielson fel in i en duell, satte foten över knäet på Artem Besedin och fick rött kort efter VAR-granskning.

EM var över för Danielson, men även för Besedin skulle det visa sig. Stämplingen över knät innebar att Besedin skadade sig allvarligt och skulle bli borta i tre till sex månader.

– Det var en väldigt hård smäll och vi blev väldigt upprörda. Sånt händer i matcher på den här nivån, men det är väldigt jobbigt att se såna situationer – speciellt när han haft en svår period de senaste två åren, sa Ukrainas förbundskapten Andrij Sjevtjenko.

– Jag träffade honom och bad om ursäkt till honom och sa att jag inte ville skada honom, och så vidare. Jag hoppas att han återhämtar sig snabbt, sa Danielson.

Besedins ord om skräckskadan: ”Tvingades titta”

Besedin befinner sig fortfarande utanför spel och berättar nu för nyhetsbyrån Unian om hur han mådde direkt när skadan inträffade – och vägen tillbaka.

– De första tio dagarna kände jag smärta och obehag när jag gjorde några rörelser alls. Jag trodde att mitt ben var söndertrasat, säger han.

– Jag var tvungen att titta på händelsen när skadan inträffade, men jag kunde bara göra det med ett öga, för det är så obehagligt att se på.

Unian frågar varför han inte drog undan benen när tacklingen kom.

– Om man tänker så, varför ska jag då gå ut och spela fotboll? Jag har aldrig varit rädd om mina fötter.

Oklart när Besedin är tillbaka

25-åringen har delat med sig av bilder och filmer på sitt Instagramkonto där han rehabtränar med ett lindat vänsterben. Han fru Radmila Karafetova har delat en bild där man ser Besedin i bakgrunden med ett rejält knäskydd.

Samtidigt som Sverige VM-kvalar mot Kosovo på lördag kväll ställs Ukraina mot Finland. Besedin är inte tillbaka i träning och det finns inte heller i nuläget något datum för när han kan spela fotboll igen.

Originaldiagnosen på sex månader kan ha förlängts.

– Jag vill verkligen spela med killarna igen, men när det blir så vågar jag inte sia om. Till en början talade läkarna om att jag skulle bli borta ett halvår. Men det viktigaste av allt är att jag inte skyndar tillbaka, det kommer bara göra ont då. Det är viktigt att benen växer ihop ordentligt efter frakturen så att jag inte drabbas av komplikationer i framtiden. Vi får ha tålamod, så kommer jag komma tillbaka till det normala, säger Besedin till sajten Depo.

Danielson om Besedins skada

Den olyckliga situationen under EM-åttondelsfinalen har inte påverkat Marcus Danielson i matchsituationer.

– Självklart är jag väldigt ledsen att han fick den skadan han fick. När man spelar fotboll på den här nivån kan man inte tänka så mycket när man går in i situationen. Man måste gå in 100 i varje duell, säger han.

– Tänker man att man inte kan gå hundra blir man inte kvar på den här nivån. Tyvärr är det sådant som händer att spelare blir skadade, fortsätter den svenska mittbacken.