”Jag har väldigt bra betalt för det jobbet”

Januariturnén rullar vidare och under söndagen ställs Blågult mot Kosovo.

Förbundskapten Janne Andersson, som ersatte Erik Hamrén hösten 2016, har inlett ännu ett landslagsår – som ju kulminerar under EM-slutspelet i sommar.

Och han stortrivs. Inte bara på det sportsliga planet.

Enligt Skatteverkets uppgifter drog Andersson in 5,4 miljoner kronor under 2018, året då det svenska landslaget tog sig hela vägen till kvartsfinal under VM i Ryssland.

– Jag har en väldigt bra lön, jag är väldigt glad för mitt jobb och har väldig bra betalt för att ha det jobbet, säger han i en intervju med Fotbollskanalen.

Janne Andersson: ”Världens bästa jobb”

Men det är inte pengarna som driver 57-åringen.

– Nej. Det ekonomiska är ingen drivkraft för jag har redan en väldigt bra lön som jag är nöjd över. Sedan är det klart att när man hör summorna där ute, inte minst på spelarsidorna, så blir man ju nästan mörkrädd. Det är enorma pengar som omsätts i den här branschen och då kan man väl säga att jag är glad över att jag är i den här branschen där det finns en god ekonomi. Men det är ingen drivkraft i sig. Jag har världens bästa jobb.

Janne Anderssons framgångar i landslaget har skapat eko i fotbollsvärlden och tidigare har han uppvaktats av den ryska storklubben Zenit St. Petersburg. Samtidigt öppnar han för att fortsätta i landslaget i flera år framöver.

– Visst är det så att någon har hört av sig och frågat. Samtidigt har jag varit väldigt klar i de lösa samtal som kommit, att jag trivs väldigt bra och vill fortsätta med det här. Jag har tre år kvar vilket jag är väldigt glad för. Sedan får vi se om det blir mer, jag ser inget slut på det för jag trivs fantastiskt bra. För min egen del är jag så oerhört glad och stolt över det här jobbet och det finns inga funderingar på något annat.