Nilla Fischer, 34, prisades med Diamantbollen på Fotbollsgalan i Globen i går kväll och passade då även på att hålla ett brandtal, riktat mot alla unga tjejer som spelar fotboll.

Det innehöll en hel del kritik mot den bristande jämställdheten inom fotbollen.

– Om jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, så hade jag aldrig mer behövt oroa mig ekonomiskt igen, för mig och mina barn, förklarade Fischer i sitt tal.

– Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig spela fotboll. Sluta aldrig kämpa för jämställdhet. Känn ingen tacksamhetsskuld. Vi är värda så mycket mer.

Fischer fortsatte:

– Och alla ni pojkar och killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans och helt ärligt: We have no more fucks to give.

Granqvist slår tillbaka

Nilla Fischers tal hyllades unisont i går kväll, men Andreas Granqvist, 33, tycker att det hela kändes "lite orättvist".

– Jag står också för jämställdhet och har en fru och två döttrar, mina flickor som jag önskar alla möjligheter. Det blir lite orättvist när man drar alla över en kam, säger Granqvist när SportExpressen och en rad andra medier möter honom under en pressträff med herrlandslaget.

– Vi kan göra vårt och det har vi gjort men det har inte kommit fram heller. Vi skrev på ett nytt avtal där vi gick ner rejält i ersättning men det har tydligen inte kommit ut. Nu får vi skicka en signal till Håkan (Sjöstrand, generalsekreterare).

Varför berättar ni inte det?

– Det får du ta med Håkan.

Du kan berätta det.

– Jag får inte berätta det. Vi har ett avtal och då får jag inte säga saker utan att de tillåter det. Vi har sänkt oss rejält för att damerna ska få ett bättre avtal helt enkelt och det har inte kommit ut. Det är förbundets fel.

Granqvist förklarar vidare:

– Jag är trött på den här diskussionen, den dyker upp varenda samling och vi får ta skit för det när det är förbundet som egentligen ska stå här och prata om det. Vi har gjort det vi kunnat, men att vi hela tiden fått skit när vi verkligen gjort saker för att ändra det.

Nilla Fischer och Andreas Granqvist var på scenen tillsammans i Globen, när båda två fick pris som "Årets back". Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

"Det är onödigt"

Andreas Granqvist upplever att talet delvis var riktat mot herrlandslaget.

– Det har varit ganska mycket riktat mot just oss under åren och vi gjorde vad vi kunde. Vi har haft en omförhandling av vårt avtal och sänkte oss rejält och det har inte kommit fram på ett bra sätt.

Har du en känsla av att de ansvariga i förbundet gömmer sig?

– Ja, upp med papprena på bordet. Så får vi se sakerna vi gjort i stället för att hålla det hemligt. Det är vi spelare som tar skiten när det kommer ut. Det kan bli tröttsamt jag vill stå här och prata om fotboll och inte om avtal vi kommit överens om för ett antal månader sedan.

På frågan om han pratat med Nilla Fischer svarar landslagskaptenen.

– Nej jag har bara gratulerat henne. Vi var på scenen samtidigt. Jag har inga "hard feelings" mot henne eller någon i damlandslaget. De har gjort ett fantastiskt år och jag önskar dem all lycka till. De tog sig till VM igen och hoppas de gör så bra som möjligt.

– Det har blivit en onödig schism mellan damlandslaget och herrlandslaget - för mig är det helt onödigt. Jag tycker vi ska vara på samma sida. Vi spelar för landslaget och är stolta för att vara här.

Nilla Fischer hyllades med Diamantbollen för sina insatser i landslaget och i Wolfsburg. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Historiskt sett har ni varit dåliga på att visa stöd på sociala medier mot damlandslaget. Medan damerna gjort det. Ni har ju inte varit offensiva...

– Nej men det är väl åt båda hållen. Jag har inte sett många damspelare som hyllat oss efter VM.

De var på en landskamp mot Peru i juli.

– Det kanske stämmer. Jag visste inte ens om det. Nu spelar vi inte på samma arenor eller tidpunkt. Jag har inget emot damlandslaget eller damfotbollen och jag kommer stödja dem i sommarens VM. Jag kan nog bli bättre att visa det också.

Granqvist fortsätter:

– Jag tycker det är tråkigt. Jag som lagkapten för landslaget får stå och prata om saker som jag inte tycker är mitt ansvar. Vi ska göra vårt bästa för att hjälpa damerna men nu tycker jag att det är upp till dem att ta ansvar och backa upp oss.

Stöttas av Lustig

Även Sebastian Larsson och Mikael Lustig uttalar sig om Nilla Fischers utspel på dagens pressträff. Men de är mer passiva i sina kommentarer.

– Först och främst har vi alla uttalat oss flera gånger och visat att i jämställdhetsfrågor så finns det inga tveksamheter. Vi står alla bakom, säger Sebastian Larsson.

– Visst kan man känna lite, och det gjorde väl jag också, att alla dras över en kam på det sättet. Jag har två döttrar hemma och bor i ett hus med tre kvinnor. Jag vill inte ge de något annat än alla förutsättningar som finns. Man får välja själv hur man uttrycker sig.

Mikael Lustig:

– Jag tror att alla i landslaget står bakom det hon säger, sedan är det väl upp till var och en hur man vill säga det. Men jag står bakom det hon säger, det gör jag.