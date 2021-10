Isak stor matchhjälte: ”Killen gjord av guld”

Robin Quaison sköt ett ganska farligt skott i den 56:e minuten.

Greklands målvakt Odysseas Vlachodimos hade inga problem med att tippa ut bollen men målchansen var den farligaste som Sverige hade haft dittills i VM-kvalmatchen.

Grekland – å andra sidan – hade träffat både stolpen och ribban i den första halvleken och var det klart bättre laget på Friends arena.

Därför var inte Sveriges ledningsmål i den 60:e minuten särskilt logiskt sett till matchbilden. Blågult fick straff när mittbacken Konstantinos Mavropanos stod för en klumpig tackling som fällde Alexander Isak och var Emil Forsberg säker när han rullade in 1-0 intill den vänstra stolpen.

Alexander Isak matchhjälte

Efter ledningsmålet lossnade det för Sverige.

Alexander Isak fick en lång utspark från Sveriges målvakt Robin Olsen och när Odysseas Vlachodimos i Greklands mål kom ut helt fel kunde Isak slita sig loss. Målet var halvöppet och Isak avslutade med en läcker chipp över en försvarare som försökte rädda bollen på mållinjen.

– Titta vad Isak är snabb, titta vad Isak är bra. Han gör 2-0, det är otroligt. Killen är gjord av guld. Han tar bollen och förvaltar Olsens snabba utspark, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

På presskonferensen efter matchen fick Janne Andersson fråga om Sverige hade vunnit matchen utan Alexander Isak.

– Det är en jättehypotetisk fråga, men han har avgörande kvaliteter och gör direkt avgörande grejer i den här matchen, säger förbundskaptenen.

Sverige leder kvalgruppen

Isak gjorde ett vackert mål för andra matchen i rad och hyllades även av fotbollsexperten Martin Åslund på Twitter.

”En i stora delar dålig match som med lite marginaler och Isak gör att vi leder”, skriver Åslund.

Sverige vann matchen med 2-0 och har därför ett bra läge att vinna sin VM-kvalgrupp och gå direkt till VM. Sverige är två poäng före Spanien med två matcher kvar att spela och om Blågult vinner mot Georgien i november räcker det med oavgjort mot Spanien i den sista matchen för att vinna gruppen.

– Fantastiskt. Vi alla är medvetna, det såg ni själva också, om att första halvlek var under all kritik. 0-0 var ett drömresultat för oss i halvtid. Vi snackade ihop oss och bestämde oss för att visa våra supportrar att vi var på hemmaplan, säger Alexander Isak i C More.

– Vi sov lite i början, förlorade dueller. Då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Men det är starkt att komma ut i andra halvlek och vinna.

Lindelöf hyllar publikens stöd

Ytterligare en som var nöjd med segern var lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.

– Vi tar med oss att vi kan ta tre poäng och att vi kan vinna en sån här match. Det är en otrolig styrka, säger han till C More.

Samtidigt är han väl medveten om att det laget inte kom upp i nivå i första halvlek. Han är också medveten om vad som inte fungerade och blev bättre i andra.

– Vi kom inte riktigt upp i press och blev långa. De kunde spela förbi oss ganska enkelt. Men vi blev kompaktare i andra och var tvungna att spela lite enklare för att vinna och det gjorde vi. Att ta tre poäng var viktigt.

Han hyllar också stödet som kom från de över 40.000 åskådarna som sjöng fram laget på Friends arena.

– Det är tack vare dem (publiken) vi vinner i dag, säger mittbacken.

