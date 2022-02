Ilskan – efter Lööfs ord i SVT: ”Irriterad”

Tolv år har gått sen Fifa meddelade att 2022 års världsmästerskap ska hållas i Qatar.

Ett land som ständigt kritiseras för sin brist på mänskliga rättigheter – där tusentals migrantarbetare har dött under byggena av de blivande VM-arenorna.

I SVT:s 30 minuter, som sändes under onsdagskvällen, intervjuades Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Och där var hon tydlig med vad hon tycker om det bespottade mästerskapet.

– Jag tycker det, svarade hon på frågan om Sverige borde bojkotta VM i Qatar.

Sen utvecklade hon:

– Jag älskar fotboll och har spelat det i stora delar av mitt liv. Jag älskar att titta på fotboll, men i Qatar kränks de mänskliga fria rättigheterna dagligen. Vi har precis haft ett OS i Peking där vi har sett att våra idrottare vågar berätta vad de tycker först när de kommer hem, inte när de är på plats.

Håkan Sjöstrands ilska mot Annie Lööf

Annie Lööf vill inte bara se en diplomatisk protest, utan även en sportslig bojkott.

– Jag tycker att vi måste markera från politiskt håll till de som arrangerar VM och OS. Att man inte kan erbjuda diktaturer och icke-demokratiska stater den stjärnglans som ett fotbolls-VM eller OS innebär, säger hon.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare för det svenska fotbollförbundet, har sett intervjun i SVT.

Och han reagerar starkt.

– Det är klart att jag reagerar och blir irriterad.

Sjöstrand har tidigare, då fotbollsförbundet fick kritik för ännu ett inplanerat träningsläger i Qatar, förklarat att det svenska landslaget arbetat aktivt på plats i landet för att på så vis göra skillnad.

– 2010 fattades det ett beslut om att ge VM till Qatar och det har vi på ett tydligt vis markerat mot, hur fel vi tycker att det beslutet är. Vi har sen 2015 på olika sätt engagerat oss och gjort det vi kan för att förbättra migrantarbetarnas situation, säger han.

– Så jag blir uppriktigt besviken och jag förväntar mig betydligt mer av en seriös partiledare. Det här känns mer som vilset effektsökeri från Annie Lööfs sida.

”Hennes uttalande är ett självmål”

Hur menar du då?

– Hon säger i SVT att hon är fotbollsintresserad och att vi borde bojkotta VM. Jag är tveksam till om hon vet att vi ännu inte kvalificerat oss för VM. Hennes uttalande är snarare ett självmål då hon verkar vara dåligt informerad och använder ett sådant uttalande för att få tid och plats i etern.

Håkan Sjöstrand utvecklar:

– Den relevanta motfrågan är: På vilket sätt har du, Annie Lööf, agerat sen beslutet fattades för tolv år sen? Hon har ju haft en del tid på sig. Om hon nu ska ha åsikter så borde det ha varit självklart att hon tagit upp frågan för säg tio, åtta, fem år sen. Eller åtminstone under VM-kvalet.

– Men nu, några månader innan VM ska spelas, då vill hon ta plats i frågan. Hon har haft all tid i världen att engagera sig. Eller har hon missat att den här frågan har varit uppe i medierna under flera år?

Håkan Sjöstrand menar att timingen är märklig.

– Tänk om hon tagit sig tid att ta reda på vad vi har gjort innan hon nu uttalar sig. Hon nämner inget om andra sanktioner, ekonomiska eller politiska sådana, eller bojkotter. Att Sveriges regering har avtal skrivna med staten Qatar eller hur hon ser på situationen i hela regionen.

Bjuder in Annie Lööf till diskussion

Generalsekreteraren tar illa vid sig att fokus i det här fallet riktas mot fotbollen.

– Ja. Vad har hon gjort de senaste tio åren för att förbättra de mänskliga rättigheterna i regionen? Och vad tänker hon göra framöver? Ser hon inga problem med all handel med regionen, all import och export. Ser hon just fotbollen som det stora problemet?

Enligt Sjöstrand har det svenska fotbollförbundet under de senaste sju åren arbetat på plats i Qatar för att bilda sig en egen uppfattning om situationen och för att kunna bidra till förändring.

– Alla sakkunniga organisationer som vi pratat med, som Civil right defenders, ILO, FN, Byggnads, Amnesty med flera, har en helt annan uppfattning. Är det då vi eller Annie Lööf som har missat något?

Vad menar du med annan uppfattning?

– Att vi borde engagera oss, även om beslutet att förlägga VM i Qatar var fel. Det är det vi har förhållit oss till. Som seriös partiledare borde hon veta bättre. Hon har aldrig sökt oss i frågan. Eftersom hon nu, sent omsider, verkar ha vaknat är hon välkommen att höra av sig.

Håkan Sjöstrand bjuder alltså in Annie Lööf till samtal om det stundande mästerskapet. Han är också kritisk till att det generellt är, som han uppfattar det, fler som vädrar sina åsikter kring Qatar-VM när det nu närmar sig.

– Ja. Vi är alla överens om att de mänskliga rättigheterna måste respekteras och det finns stora brister. Beslutet att ge Qatar VM var fel. Men utifrån våra olika roller, och som seriös partiledare, måste man ha mer information på bordet innan man uttrycker sig, säger Sjöstrand.

SportExpressen har varit i kontakt med Annie Lööfs pressekreterare som meddelar att partiledaren inte vill kommentera ämnet ytterligare, utan hänvisar till SVT-programmet.