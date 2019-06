”I så fall är hela mitt äktenskap en schism”

Jag hade inte tänkt börja där, men när Janne Andersson kliver in genom dörren är det som att kastas tillbaka till senast vi såg.

Sedan han blev förbundskapten för Sverige finns det tre ögonblick som har etsat sig kvar för att han har verkat riktigt, riktigt förbannad.

Det första är i Rumänien. Sveriges träningsmatch i Craiova, i mars förra året, blev inte som någon hade tänkt sig. ”Reservelvan” skulle få chansen att visa upp sig, men det blev inte speciellt mycket av någonting. Gräsmattan släppte efter tio sekunder. Fjärdedomaren var rumän och firade Rumäniens segermål. I sitt headset ropade han på frispark varje gång en svensk spelare försökte tackla en av hemmalagets spelare. Matchen avbröts av bangers två gånger.

– Det var hemskt. Det blir aldrig Craiova igen. Inte frivilligt, minns Janne Andersson.

– Den jävla fjärdedomaren kramade ju deras ledare efteråt? Det fanns fanemig ingenting i den matchen.

Rumänien-Sverige 1-0 i Craiova. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Den andra är i San Siros katakomber. Sverige har bildat en mänsklig sköld framför Robin Olsen och avfärdat 3 981 italienska försök till anfall. Janne tar plats vid ett podium och hinner beskriva Andreas Granqvist som ”biblisk” innan han rycker till.

En telefon ringer. Några meter bort: En förbundskapten närmar sig kokpunkt.

Ansiktet blir rött. I ett desperat försökt att tygla sin ilska ber han den italienska reportern att stänga av den innan han fortsätter sortera intrycken från en surrealistisk novemberkväll – men det ringer igen.

– Han fick inte vara kvar. Så oerhört utan respekt. Den orkade jag inte med, minns han med sammanbiten min.

Jag passar på att dubbelkolla att min telefon är på ljudlös innan jag fortsätter vidare till det tredje tillfället.

Janne Andersson firar VM-avancemanget – bara minuter innan en italiensk reporter förstör stämningen. Foto: ANTONIO CALANNI / AP TT NYHETSBYRÅN

Det var senast, på Ullevål i Oslo, och de sista timmarna av en landslagssamling som aldrig ville ta slut. Själv hade jag förberett en fråga om det snabbföränderliga landskapet som spelare, ledare, journalister och alla andra som är intresserade av fotboll tvingas acklimatisera sig till i de sociala medierna och agenternas tidsålder. Varför? Tja. Något säger mig att det är ganska långt borta från den fotbollsvärld Janne Andersson en gång i tiden gav sig in i. Jag tänkte att hela det drama som utspelade sig i mars – uppgifterna om Victor Nilsson-Lindelöf och Emil Forsberg, reaktionerna som följde, de bakomliggande faktorerna, kaoset, pengarna, rådgivarna, medierna – att allt gav en sorts ögonblicksbild av en miljö som även jag själv kan uppleva att det är svårt att navigera sig i.

Några sekunder in på den presskonferensen såg jag på Janne Anderssons blick, hörde på hans andning, kände på laddningen i rummet, att den frågan snällt skulle få vänta till en annan gång.

Det här är en annan gång, på Svenska fotbollförbundets kansli i Solna, en vecka innan landslagssamlingen som nu har tagit Sverige från en hemmamatch mot Malta till Madrid.

– Jag försökte städa undan allt icke-fotbollsrelaterat. Men ändå hängde det kvar. Jag var väl inte irriterad, men jag började bli lite trött på det. Så kan man väl säga. Men man såg kanske det i blicken. Jag försöker att inte värdera frågorna utan svara på dem som kommer. Men vi hade ju hållit på i ett antal dagar med det där, säger Andersson.

– Att det var en ögonblicksbild, det håller jag nog med om. Men så här fungerar det: Jag blir informerad om vad som händer där ute. Men när vi har en samling sitter jag inte och läser om Emil Forsberg och vad alla tycker om honom. Eller alla rykten.

Förbundskaptenen svarar på frågor under den senaste, turbulenta, landslagssamlingen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men den här världen påverkar ju spelarna?

– Ja, visst är det så. Det var en stor skillnad i energiåtgång när det blev som det blev sist. Jag sliter ändå med att jobba med fotbollsfrågorna. Vi jobbar med fotboll. Jag läser inte i sociala medier. På kvällen efter matchen åker vi tillbaka till hotellet och ser Spanien spela. Allt brus påverkar mig ganska lite. Men jag blir så klart påverkad i nästa skede.

Är det inte en ledarskapsfråga? Att förstå världen som dina spelare vistas i?

– Jo, men ledarskapsfrågan för mig. Ta Victor Nilsson Lindelöf och jag. Vi har ju pratat med varandra och jag vet vad vi har sagt. Sedan är jag klar med det. Jag kan inte göra så mycket åt allt det andra. Jag förstår vad du menar med att spelarna blir drabbade, och det är förjäkligt. Men jag kan inte påverka det mer än att säga sanningen utifrån vad vi har sagt och pratat om. Skulle jag börja lägga för mycket energi på allt det andra skulle jag bli galen. Jag kan samtidigt inte stänga in mig i en jävla låda. Men jag kan inte värdera allt. Jag ska inte det. Skulle jag hamna i att lägga energi på sådana saker – förra gången var det enormt mycket.

Men att värdera det är inte samma sak som att orientera sig i någonting. Du kan vilja skaffa dig en förståelse för världen som dina spelare lever i. Hur en 22-årings fotbollsvärld ser ut 2019.

– Ja, så är det. Det håller jag med dig om. Absolut.

Har du en förståelse för det?

— Ja, det har jag. Min fru och folk här på förbundet informerar mig om det, till exempel. Jag förstår. Vigge har väl ”en miljon följare” eller något sådant på någonting. Sådant har jag svårt att förstå eftersom jag överhuvudtaget inte är inne på sociala medier.

Har du varit inne på Instagram någon gång?

– Nej.

Du vet inte vad det är?

– Ingenting. Jag är inte helt lobotomerad, så jag fattar ju vad man gör…

Presschefen Jakob Kakembo Andersson bryter in.

– Janne vi hade ju en dragning om vad det var precis när jag hade börjat för att förklara, säger han.

– Ja just det. Du skulle förklara vad det var, svarar Janne.

Förstår du vad som lockar med Instagram?

– Nej. Vi har en WhatsApp-grupp i landslagsledningen där vi informerar varandra om saker. Där kan det komma lite skit ibland också. Det lockar för att det är den gruppen. Vi har en WhatsApp-grupp i familjen. Den lockar för att jag får se mina barnbarn växa upp eftersom man inte träffar dem så ofta. Men att jag skulle sitta och följa en människa långt borta och titta på vad den gör hela dagarna? Det är helt ointressant för mig. Totalt ointressant.

Upplever du den yngre generationen spelare som mer individualistiska?

– Nja. Man sa samma sak om 80-talister och 90-talister som man kommer säga om 00-talister. Fotbollsspelare är ett yrke. Sedan spelare blev heltidsanställda blev det en karriär. Från början var det spelare som fick betalt och vilade mer. Men nu. Spelarna som vi har i landslaget är ena jäkla atleter. Mitt knä är helt kass. Alla i min karriär har problem. Men de här spelarnas kroppar är byggda på ett helt annat sätt. Skadeförebyggande, muskulärt, allt sådant. De är medvetna om det. Så är man kanske mer individualist, men inte genom karriärstänket, det tycker jag inte.

– Det viktigaste med de här spelarna är att de kan ta in teoretiska resonemang snabbt och utföra dem på planen. Jag känner mig inte stressad över att vi har kort om tid att förbereda spelarna. Jag litar på deras förmåga. Om jag och Peter ska klappa oss lite på axeln så får jag säga att vi har hittat ett sätt att jobba. Spelarnas förmåga nu är mycket större än förr.

***

April 2016: Håkan Sjöstrand presenterar Janne Andersson som ny förbundskapten. Foto: MARCUS ERICSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den 7:e april 2016 händer det grejer i det här rummet.

Fönsterblecket är fyllt av souvenirer från Svenska fotbollsförbundets utflykter till stora evenemang (det påminner en hel del om ett altare), men resten av rummet ekar tomt när dörren slås upp på morgonkvisten. Det är några timmar kvar tills dess att Janne Andersson ska presenteras som ny förbundskapten på en presskonferens, men kontraktet är inte påskrivet.

Egentligen är han och generalsekreterare Håkan Sjöstrand överens om alla detaljer – men det finns en lite oavslutad diskussionspunkt: Ska Sverige möta Tyskland i träningsmatch innan VM-kvalet börjar mot Holland?

Janne bollar frågan med Tom Prahl som svarar att han inte ens behöver leta hus i Stockholm om han tänker börja mot Tyskland – det blir sparken direkt. Övertygad av Prahl vänder Janne tillbaka till Sjöstrand och meddelar att nej, någon träningsmatch mot Tyskland behövs inte.

Mötet fortlöper utan problem. Kostymen är på. Snart är det en kort promenad över till Friends medieutrymmen.

Till slut är kontraktet påskrivet. Sjöstrand reser sig och skjuter in stolen.

– Och sen är det en grej till, säger han.

Sveriges förbundskapten tittar på honom frågande.

– Vi sa ja till matchen mot Tyskland.

Mitt emot mig härmar Janne Andersson sitt eget minspel från sekunderna som följde.

– Det kände som en timme innan han började skratta. Men jag kan inte komma in här utan att tänka på hur rädd jag blev, säger han

För resten av Sverige är det andra ögonblick som har präglat hans tid som förbundskapten: Jakob Johanssons mål mot Italien, Ola Toivonens mot Frankrike, de skälvande sekunderna på San Siro och Emil Forsbergs mål mot Schweiz.

– Men det är svårt att välja ett, säger Andersson.

– Jag och Tom Prahl brukar prata om det. När man tränar ett klubblag är det annorlunda. Det händer grejer. Han gjorde mål, han blev skadad, vi mötte det laget just då och det visade sig vara bra eller dåligt för oss. I efterhand kan man ofta titta tillbaka och hitta vågdelare, något med stor påverkan på resten.

– Det viktigaste för oss, på något sätt, är nog förlusten borta mot Frankrike i Paris. Den matchen. Så som vi genomför den, det ingav någonting. För mig och Peter Wettergren visade det att vårt sätt att spela fungerade. Vi var ju tvungna att testa någonting? Spelarna kände nog att om de skulle ta rygg på oss så skulle vi kunna rå på de bästa. Jag tror att medier och folk i allmänhet – många har sagt – att fan vad bra ni var.

Emil Forsberg jublar efter sitt 1-0-mål på Stade de France, november 2016. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Från den perioden fram till andra halvlek mot Norge är det väldigt mycket samma spelargrupp som är bärande i alla prestationer. I andra halvlek mot Norge har du fyra-fem spelare som inte har varit med hela vägen.

– Vi har valt ett sätt att spela som vi tror på och som vi tror att Sverige måste spela för att kunna rå på större fotbollsnationer. Det har varit grunden. Det spelsättet har utvecklats beroende på vilka spelare som funnits tillgängliga och vilka vi tagit ut.

– Robin Quaison har vi tittat på extremt mycket. Jag minns en gång när jag åkte dit. Hemifrån 07.00. Tillbaka hemma vid midnatt. Fick inte se honom värma upp ens. Man gör några sådana resor. Honom har vi väntat på. Det är nog den spelaren vi har sett mest live. Pratar vi Alexander Isak har vi inte haft chansen. Där har man också väntat. Det han visade det här halvåret och det han hann visa på januariturnén innan han försvann – det var så otroligt bra att man bara kände att nu måste det komma förr eller senare. Kristoffer Olsson såg jag redan som 15-åring i Norrköping, hans unika förmåga, hans spelblick och touch, innan han gick till Arsenal. När vi spelade possession var han långt fram. Man har väntat på att det ska komma på A-landslagsnivå också.

Janne bryter in med en egen frågeställning som han vill besvara.

– Jag har ofta fått frågan: Hur ska ni utveckla spelet? Men när vi träffas några dagar och ska spela match är det svårt att ”utveckla ett spel”.

Upplever du att det är ett missförstånd där man försöker översätta klubblagstänk till landslagsmiljön?

– Ja. Ja, det är ett missförstånd. Vi kan inte utveckla någonting på det sättet. Vi kan paketera spelarna som utvecklas där ute och använda i en modell vi tror på. Vi utvecklas utifrån att spelarna utvecklas. I klubblagen har vi en utveckling. Det där höll jag på med ett tag: Landslaget, ska ni inte utveckla spelet?

Ola Toivonen avgör på övertid mot Frankrike, juni 2017. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

– Ta Norge som exempel. Vi ligger under med 2-0 och har det jäkligt tufft med tanke på hur målet kommer där. Sedan vänder vi matchen på ett sätt som är annorlunda. Det klassiska sättet att vända en match är att man sista 15-20 minuterna börjar hissa långt. Det har vi en plan för. Man spelar procentfotboll och hoppas att någon boll trillar ned. Men här skapar vi chanser utifrån så kallade ”bra” anfall.

Det hade kanske inte varit möjligt med vilka spelare som helst.

– Så är det. Jag slår inte ned på någon annan, men nu, under hösten, tycker jag till exempel att Kristoffer Olsson utvecklades. Jag tog med honom i en träningslandskamp och tog in honom steg för steg. Han fick spela mot Ryssland och var jättebra. Vi får en annan dimension. Vi tappar något som någon annan har haft, men vi får ihop en mix. Tittar man på Rumänien och Norge ihop så har vi 11,5 avslut i ”goal zone” i snitt. Åtta per match är från öppet spel. Det är enorma siffror att komma till så många avslut från öppet spel. Då har man inte bara dyngat i, utan spelat.

Och det beror på - för att lägga ord i din mun – på att du nu har spelare med andra egenskaper.

– Ja, spelare med andra egenskaper. Någonstans fick vi höra att vi spelar defensivt, eller försvarsinriktat. Nja. Vi måste se vad vi har och optimera det. När Peter Wettergren vann SM-guld med Elfsborg, eller när jag var i Norrköping, vi anföll oss till guldet. Vi var det mest offensiva laget. Det var vad alla andra sa i alla fall. Då hade jag ett spelarmaterial – men så måste man göra som tränare. Det här öppnar upp jätteroliga möjligheter att kunna spela på ett annat sätt.

Vad menas med en pålitlig spelare? Jag hörde att du pratade om det nyligen.

– Om jag tar ut dig måste jag veta ungefär vad jag får.

Ta inte ut mig.

– Nej då. Men så här: Din prestation kanske är en spännvidd mellan fantastisk och helkass.

Janne vänder på Bazinga-koppen ett varv.

– Vi hade en handbollsspelare i Drott som hette Einar Jacobsson. Fantastisk spelare. Underhandsskottet och tekniken. Han satte dem rätt upp i nättaket. Sköt mittbena på keepern. Nästa gång åkte bollen upp på läktaren. Antingen var han så genialisk att ingen förstod honom, eller så pendlade han. Har du ett lag med bara Einar Jacobsson – nu kommer Einar strypa mig men han blir nog glad att han nämns, han är bortglömd. Du hade Böta Hasselberg som högersexa och Göran Bengtsson som vänstersexa och Jörgen Abrahamsson som mittsexa. Böna Hansson, Tobbe Klingvall. Och Einar Jacobsson. Fy fan vilket lag. Och Tomas Gustafsson. Bäst genom tiderna i svensk handboll.

– Men i alla fall, börjar han innan han stoppar sig själv.

– Böna Hansson överlägsen alltså, fyller han i innan han fortsätter:

– Har du ett lag med sådana spelare då blir det rörigt. Du får stå som tränare med händerna för ögonen och blunda och hoppas. Däremot, om du har spelare som du vet vad du får av – pålitliga spelare behöver inte betyda att det är skogshuggare som springer och stångas. Men du vet ungefär vad du får. Honom behöver jag komplettera med honom. Det blir enklare att bygga lag då. Elva pålitliga spelare har spelat här. Det har blivit som vi har bestämt innan. Pålitligheten är viktig som tränare. Jag har haft lag med opålitliga spelare också, det har pendlat så här. Oftast – inte alltid – men oftast har det med erfarenhet att göra.

Emil Forsberg är besviken över att bli utbytt mot Rumänien i mars. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Kan du önska att svenska spelare skulle hamna i miljöer för att bli mer pålitliga?

– Jag tyckte att Emil Forsberg uttryckte det jäkligt bra i en intervju hos er: Han säger att vi spelar på ett sätt i Leipzig, och i landslaget på ett annat. Spelarnas förmåga att förstå vad som förväntas av dem i landslagsmiljö är jätteviktig. Är du inte beredd att underordna dig vårt sätt att spela blir du opålitlig. Då spelar det liksom ingen roll om alla spelar på sitt eget lilla sätt. Ska du spela i landslaget måste det finnas en pålitlighet.

– Men jag vill vara väldigt tydlig men en sak: Många tror att vi bara vill ha hårt jobbande spelare hit. Ja, vi måste jobba hårt. Men sedan vill jag ju ha spelare som kan avgöra matcher och kreatörer. Det är den dynamiken som är intressant. Det måste bara finnas en pålitlighet.

Emil sa ju även att han ibland upplever att han spelar vänsterback här. Förstår du vad han menar med det?

– Ja. Jag skulle egentligen vilja visa. Men vi håller på att titta på hur vi ska spela mot Spanien nu. Spanien spelar ganska likt hur Tyskland spelar. Tittar man på hur Ludvig Augustinsson, med Emil Forsberg framför, Albin Ekdal och Andreas Granqvist försvarar sig där periodvis – det är skolboken. Det är fantastiskt bra. När Ludde måste gå vid en spelvändning, då blir Emil understöd. Ska Emil strunta i det och spara kraften till att vara kreativ, då ligger vi under med 3-0 innan han får bli kreativ. De gör mål varje gång för att de är så pass skickliga. Han måste ta det jobbet för att ge understöd. Det är skolboken, mot Tyskland.

Jag frågar om den grupp nya spelare som har kommit in i landslaget under våren leder Janne Andersson till någon slutsats om vilket håll svensk fotboll är på väg och får ett mixat svar.

Han resonerar fram och tillbaka en stund, pratar lite taktik, pratar träningsmängd, snittålder och annat.

Till slut känner jag mig tvungen att nämna konstgräset.

– Ja hela den debatten…, suckar han.

Vi kör!

– Nej, det gör vi inte. Men jag och Peter Wettergren har diskussionen varje dag.

Tycker ni olika?

– Inte jätteolika. Men han tycker att över en viss ålder ska man inte spela på konstgräs. Han vill ha samma möjligheter för klubblag och landslag för att lyckas internationellt. Samtidigt är jag så krass, som har varit ekonomiansvarig i HBK i 13 år. Jag vet hur verkligheten är. Nyttjandegraden kommer att avgöra totalt. Utifrån det perspektivet är konstgräs bra. När jag kom till Norrköping från Halmstad och fältet vi spelade på där. Skillnaden på krav, kvaliten i allt man gör på träning. Så fort man slår en felpassning så tittar man på planen om den är dålig. Det kan du inte göra på konstgräs. Och vad är skillnaderna? När vi var och hälsade på Häcken förra veckan pratade vi om det här med Andreas Alm. Vi var hos Häcken, Blåvitt och Falkenberg. Men då pratade vi i alla fall om det här.

– Tycker man olika nu, då är det en schism nu för tiden, säger han.

– Jag och Peter har en schism varje dag.

”Sprickan i landslaget” funkar som rubrik.

– Sprickan! Jag menar, folk måste väl fan få tycka olika? Det är jättebra. Jag och Ulrika tycker fan inte lika varje dag. Vårt äktenskap är en lång schism i så fall. Det är så kraftiga ord för mig. Att man tycker olika...det är jag som bestämmer i landslaget.

Du har inte jobbat på kvällstidning.

– Nej.