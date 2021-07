Hurtig om saknaden: ”Den är givetvis stor”

Det var den 10 juni som Juventusstjärnan Lina Hurtig tvingades lämna återbud till träningslandskampen mot Norge.

Hurtig avslöjade därefter anledningen:

Hon och frun Lisa Hurtig hade blivit föräldrar till en dotter.

”Welcome to our family little girl”, skrev Lina Hurtig till bilden hon lade upp på Instagram.

Hon berättar för SportExpressen att det var en enorm känslostorm att bli förälder och att det har varit en fin tid hemma i bebisbubblan.

– Det är svårt att beskriva, det känns väldigt märkligt att bli förälder men också helt fantastiskt. Jag har haft fyra oerhört fina veckor med familjen.

Hurtig: ”Tufft att lämna familjen”

Bebisglädjen orsakade samtidigt vissa frågetecken kring Hurtigs OS-medverkan. Förbundskapten Peter Gerhardsson sade att han skulle prata landslagsstjärnan för att komma till ett beslut.

Nu är Lina Hurtig med i OS-truppen som har åkt till Tokyo för att slåss om medaljer. På onsdag är det dags för premiär mot världens bästa fotbollslag USA.

Men det svenska landslaget samlades redan för drygt två veckor sedan, då i Göteborg.

– Det var riktigt tufft att lämna familjen, jag tycker alltid att det är tufft att göra det men nu var det extra jobbigt.

25-åringen berättar att hon saknar familjen som befinner sig hemma i Sverige – men att de försöker hålla kontakt så mycket det bara går.

– Saknaden är givetvis stor. Men vi försöker prata med varandra så gott det går på Facetime. Det är bra att det finns, säger Hurtig.

En annan landslagsstjärna som nyligen också fått barn är Nilla Fischer. Landslagsmittbacken fick, tillsammans med hustrun Mika, sitt andra barn, och på grund av familjeskäl valde Fischer att tacka nej till OS.