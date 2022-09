”Hoppades så klart att det skulle gå bättre…”

Han blev kallad till landslaget för första gången, och fick starta det första han gjorde. Då var Isak Hien också med om en storförlust borta mot Serbien.

Hur svår var debuten för dig?

– Det var svårt, de har bollskickliga spelare så det gäller att vara på sin vakt och vara så fokuserad som möjligt. Jag är stolt över att ha gjort debut men det är en sur känsla så här efteråt, säger han.

Vad kunde ni ha gjort bättre i dag?

– Fotbollen vi spelar i dag var inte den bästa, vi kunde gjort det bättre i duellspelet. Vi var en halv sekund sena in i duellerna och torskade för många av dem.

Han vill inte säga någonting om hur han ser på sina chanser att få starta i den avgörande matchen mot Slovenien på tisdag, som Sverige måste vinna för att hålla sig kvar i Nations Leagues B-division.

– Jag har inte reflekterat över det så här direkt efter matchen, så det är svårt att säga.

Däremot hyllar han sin mittbackskollega Victor Lindelöf.

– Det blir svårt att säga massa positiva grejer efter en 4-1-förlust, men jag tycker att Victor har varit duktig på att försöka coacha in mig i landslaget under veckan och även mycket under matchen. Så det finns ingenting att klaga på där, det är bara att det är nytt helt enkelt.