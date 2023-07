Under gårdagen spelade Sverige ett sista genrep inför VM-premiären mot Sydafrika på söndag. Bakom stängda dörrar vann blågult mot Filippinerna med 5–1 efter bland annat tre mål av Stina Blackstenius.

– Det var många bra saker man såg. Men det var bra att fick till den här matchen, summerade Peter Gerhardsson efteråt.

Den svenska förbundskaptenen meddelade också under gårdagen att Hanna Lundkvist ådragit sig en fotledskada och under sent under matchen.

Och under tisdagens träning kom Lundkvist hårt lindad om vänsterfoten, hoppandes på kryckor eller haltade, när de inte fanns i närheten.

– Hon har en fotledsstukning. Och i dag så kommer hon köra individuellt med våra sjukdomar, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi.

”Monitorerar henne”

Smällen ska ha skett när hon var ensam på sin högerkant, just nu kan Ebrahimi inte säga något om faran för VM-premiären på söndag.

– Vi får ta det dag för dag. Just nu så behandlar vi henne och det har inte svullnat upp särskilt mycket och det är positivt, säger han.

Frånsett Hanna Lundkvist var det totalt sex spelare som inte tränade eller körde individuellt.

Där det största orosmolnet är över storstjärnan Fridolina Rolfö, som med bara fem dagar till VM-premiär är sjuk.

– Hon har lättare sjukdomssymptom. Så vi monitorerar henne sedan efter matchen i går, men symtomen är milda så vi kan inte riktigt sätta en diagnos på det. Allt vårt fokus är att optimera samtliga spelare till matchen. Det handlar mer om att inte påfresta henne med en träning, säger Ebrahimi.

I nuläget är Fridolina Rolfö inte isolerad.

Beskedet: ”Är i slutfasen”

Men den svenska landslagsläkaren kommer även med positiva besked gällande Caroline Segers status.

– Det är väldigt bra. Hon har ju varit med i full träning och hon kommer också delta i fullt i dag. Så det ser väldigt positivt ut, säger han om Seger som sedan i söndags varit med i all kollektiv träning efter skadeproblematik.

Samma sak med Amanda Ilestedt som körde vid sidan om.

– Hon är i slutfasen i sin stegring. Så hon kommer stegra till fullt de här närmaste två dagarna.

Så Houman Ebrahimi är hoppfull inför premiären mot Sydafrika.

– Vårt mål är att samtliga spelare ska vara spelklara till söndag, jag hoppas det.

LÄS MER: Stina Blackstenius avslöjar kärlekslyckan

LÄS MER: Spelschema och tv-tider – guide till allt du behöver veta om fotbolls-VM

Häng med in på det svenska VM-lägret