När Sveriges förbundskapten Janne Andersson tog ut landslagstruppen i september förra året inför VM-kvalet lämnades en plats vakant. Förhoppningen var att Saman Ghoddos, som vid den tidpunkten länge varit aktuell för Irans landslag, skulle tacka ja.

Östersunds succéspelare fick ett par dagars betänketid på sig innan ett slutgiltigt beslut skulle lämnas till Janne Andersson. Saman Ghoddos tackade senare nej till den öppna platsen i landslagstruppen för att i stället välja Iran, som han senare kom att spela VM i somras.

– Det är naturligtvis tråkigt, men jag respekterar hans beslut och önskar honom all lycka till, sa förbundskapten Janne Andersson kort efter Ghoddos beslut.

Krafth: "Klart att det svider"

Saman Ghoddos spelar till vardags i franska Ligue 1-laget Amiens där han gjort stor succé under höstsäsongen. I Amiens finns också svensken Emil Krafth.

Just Ghoddos och Krafth har kommit varandra nära under tiden i Frankrike och umgås väldigt mycket på fritiden. Under söndagens pressträff fick Krafth svara på frågan ifall det är tungt att inte se lagkompisen i Sveriges landslagströja.

Svaret var glasklart.

–– Det klart det svider. Nu har jag sett Saman och varit nära honom ett tag och han är en väldigt skicklig spelare, säger Emil Krafth och fortsätter.

– Han betyder mycket för där jag är nu. Det klart att det är surt att inte ha honom här, han valde Iran och nu går det inte att göra något åt det.

"Självklart hade han velat spela för Svergie"

Har ni snackat något om det?

– Ja, lite lätt har vi väl snackat om det. Nu är han där han är och han försöker fokusera på det nu. Han kan inte byta landslag nu så nu kör han på det.

När ni snackar om Sveriges landslag, vad säger Saman då?

– Det klart att han hade velat spela för Sverige, absolut. Det sa han också till mig, men nu har han gjort sitt val och då är det inget mer att snacka om. Självklart hade han velat spela i Sveriges landslag om det var möjligt också innan.

Hur ser du på Ghoddos utveckling i Frankrike?

– Han är en väldigt viktig spelare för vårt lag. Han gör mycket mål och assist, vilket han gjorde i Östersund, något han tagit med sig till Amiens. Han är en väldigt viktig spelare.